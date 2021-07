Los Mammones: Patricia Sosa, el recuerdo de China Zorrilla y su encuentro con el Papa

Patricia Sosa en el living de Los Mammones.

Desde que hace varios meses Oscar Mediavilla pasó por el living de Los Mammones, se hacía desear la entrevista con su compañera de vida, de música y de aventuras, Patricia Sosa. Este viernes, frente a un Jey Mammón emocionado, la cantante repasó algunos momentos clave de su historia.

Como primera líder femenina de una banda de rock argentina, Patricia tiene mucho camino recorrido. De La Torre a MasterChef Celebrity, de ícono sexy a compositora exitosa, los títulos se acumulan en su vida sin pausa.

Sin embargo, de acuerdo a la estrella, hubo momentos bisagra en su carrera, y uno fue cuando cantó la Misa Criolla ante el Papa y otras 800 millones de personas en el Vaticano en 2014: “Es un momento que te llevás para toda la vida, y va mucho más allá de la religión. Cuando tenía que cantar me pasó lo que no me pasa nunca, me puse muy nerviosa, me transpiraban las manos y se me secó la boca. Empieza a cantar el coro de la Capilla Sixtina, se abre la puerta y vienen caminando 800 obispos, parecía El código Da Vinci. Se acercan y dejan pasar a cinco cardenales y al Papa. Él venía con una actitud de recogimiento pero cuando lo tuve enfrente me miró de reojo, me guiñó y me levantó el pulgar”.

Pero la muestra de confianza de Francisco fue peor: “En vez de relajarme me empezó a temblar el plexo y se me hizo un nudo en la garganta. No podía cantar. Faltaban 10 minutos, así que me metí en mí, me conecté con el Altísimo y le dije: ‘Señor, si me trajiste hasta aquí pido asistencia’. Y cuando me tocó cantar la voz salió perfecta. Le agradecí a Dios porque estaba siendo asistida, solamente fui un canal, fue un encuentro con la espiritualidad. Cuando terminamos se acercó el Papa a bendecirnos, y cuando se fue me largué a llorar como una bestia, venía corriendo mi mamá de la mano de Martita, también estaban Óscar y mi manager, nos abrazamos fuerte y lloramos, porque fue renovar la fue desde algún lugar”.

Entre los muchos recuerdos que pasaron por una entrevista que fue de la risa a la emoción y a la música, Sosa se reservó un momento para recordar a la actriz China Zorrilla, su compañera en la tira R.R.D.T: “A la China yo la llevaba casi todos los días a la casa, ¿sabés qué me decía?: ‘A mí me gustaría ir con Carlitos Perciavalle a ver Más pinas que las gallutas, pero nos tendríamos que disfrazar porque por ahí la gente no nos quiere si vamos’. Y me contaba chistes, historias, una persona hermosa”.

De las muchas charlas entre ambas surgió una anécdota que la marcó para siempre: “Ella te contaba cosas de su vida. Una vez me dijo que su mamá le tenía mucho miedo a la muerte, entonces siempre dormía con la luz prendida y las ventanas cerradas. Un día le va a llevar el desayuno a la cama y la madre muy sonriente le dijo ‘Abrime las ventanas porque anoche tuve un sueño, y el miedo le dio lugar a la curiosidad’ China estaba abriendo las ventanas, la madre se incorporó en la cama y le dijo: ‘Mirá quien viene’. Y cuando se dio vuelta la mamá murió. Esa historia no me la olvido más, porque también creo que es así”.