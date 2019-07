​Lo bueno, malo y feo del empate a ceros entre León y América

Este sábado uno de los duelos más esperados de la Jornada 2 de la ​Liga MX se llevó a cabo en el Bajío cuando ​América visitó a ​León con la esperanza de ver muchos goles, pero al final la gente se quedó con las ganas de gritar pues todo terminó en un empate a ceros.

Lo bueno

El mediocampo de La Fiera. Tal parece que los esmeraldas volverán a ser protagonistas del campeonato pues Luis Montes, Fernando Navarro, Jean Meneses y Joel Campbell se mantienen al mismo nivel, teniendo el control del mediocampo y generando más opciones de peligro pero que no pudieron concretar. Sumado a ello, cabe resaltar que todavía falta la reincorporación de Rubens Sambueza e Iván Rodríguez, que continúan lesionados.





Campbell y Roger Martínez. Por el lado de los felinos el jugador con más desequilibrio fue el costarricense, que realizó varias jugadas individuales y colocó buenas asistencias, aunque también tuvo otras oportunidades para abrir la pizarra; por los de Coapa, el colombiano fue el más destacado, pues fue el hombre diferente que intentó a través de jugadas individuales meterse al área contrario, logrando su cometido en varias ocasiones pero al final de cuentas se quedó con las ganas de anotar.





Lo malo

Las constantes fallas de Ángel Mena. La realidad es que los Panzas Verdes pudieron llevarse la victoria en su casa pero el ecuatoriano falló por lo menos en tres ocasiones; un mano a mano ante Agustín Marchesín y dos centros que no pudo conectar, así que de seguir así se ve difícil pueda repetir la hazaña pasada cuando terminó como líder de goleo.





Giovani Dos Santos. El campeón del mundo Sub-17 tuvo un amargo debut en la Liga MX, pues en los casi 20 minutos que jugó no pudo estar en contacto con la redonda, salvo hasta el final cuando Sebastián Córdova le puso una diagonal exacta pero acabó rebanando el balón y perdiéndose lo que hubiera sido el tanto de la victoria.





Lo feo

El arbitraje de Roberto García Orozco. El silbante salió en uno de esos días en que no estuvo totalmente concentrado, no midió por igual las llegadas de los futbolistas, lo cual generó molestias tanto en ellos como en los cuerpos técnicos. Perdonó un penal a favor de los visitantes cuando el defensa Andrés Mosquera se llevó en una barrida a Martínez aún cuando revisó el VAR, no echó del campo a Meneses por una dura entrada con el colombiano Mateus Uribe, le perdonó la doble amarilla al paraguayo Bruno Valdez y otros cartones preventivos más a los amarillos, siendo su único acierto la expulsión a Navarro por haberse llevado con los tachones a Jorge Sánchez.





Nico Castillo. Esta versión del chileno aún está muy lejos de ser aquella vista en Pumas, cuando era el hombre líder que se echaba al equipo en los hombros. Nuevamente arrancó como inicial, sin conseguir jugadas de peligro, solamente reclamó constantemente al silbante y hasta el cartón amarillo se ganó por encarar a Montes.





Marchesín. Si todo lo que han dicho es correcto, este pudo haber sido el último partido del guardameta argentino con la casaca de Coapa pues estaría en la órbita del Porto, que está dispuesto a pagar la cantidad que los capitalinos deseen para llevárselo, una oportunidad de oro para el futbolista de la selección argentina.

