​Lo bueno, malo y feo de la caída 1-2 de Juárez ante Chivas en la J15

Este domingo ​FC Juárez y ​Chivas cerraron las acciones de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2019, de la ​Liga MX, con los visitantes viniendo de atrás y ganando de último minuto en el Estadio Olímpico Benito Juárez gracias a una diana de Javier López.

Sin más preámbulos, en ​90min les dejamos lo bueno, malo y feo del cotejo:

Lo bueno

El primer tiempo de Bravos. En los primeros 45 minutos el equipo de Gabriel Caballero se comportó a la altura siendo claro dominador sobre Chivas, sin embargo, no pudieron hacer más dianas salvo la del paraguayo Darío Lezcano, demostrando la fiereza que un club debe cuando juega de local. Sumado a ello, también el Rebaño tuvo lo suyo y los ganadores fueron los espectadores, pues de un momento a otro todo se convirtió en un ida y vuelta.





Jesús Molina - #JugadorDelPartido



El capitán de Chivas construyó el juego ofensivo de su equipo, además de hacer presente en el marcador, para que el Rebaño consiguiera un valioso triunfo fuera de casa. #DatosCITEC ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/HUr9Ay9RGA



— LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 28, 2019

Jesús Molina. El capitán rojiblanco fue uno de los hombres más relevantes del encuentro; impuso su autoridad en el mediocampo recuperando por lo menos cuatro balones, sin olvidar que se sumó al ataque con un disparo lejano y fue el autor del empate al elevarse en el aire, tras un tiro de esquina de Miguel Ponce, ganando el duelo a Elio Castro. Por lo tanto, la Liga MX también lo catalogó el Jugador del Partido con su precisión de pases del 86%.

Mantienen la vela encendida. Cuando parecía que todo acabaría en un empate 1-1, La Chofis, que ingresó desde el 65’ sin haber tenido nada de relevancia, recortó y disparó dentro del área para darle la victoria a su escuadra, con lo cual, guardan todavía esperanzas de poder avanzar a la Liguilla, aunque para la mayoría ya es una misión bastante complicada.

















Lo malo

El cabezazo de Alan Pulido. De por sí el Guadalajara no tiene muchas jugadas claras de gol y cuando aparecen las oportunidades no las concretan. En el primer lapso Isaác Brizuela le puso un centro de gol al tamaulipeco, pero no pudo darle fuerza ni dirección y cayó en las manos de Iván Vázquez Mellado.





Muchas faltas de los Bravos. Si en algo más superó el equipo de Ciudad Juárez a Chivas fue en el número de faltas, pues en la primera mitad César Ramos se animó a amonestar a Gustavo Velázquez hasta el minuto 41 cuando ya llevaban más de diez faltas, al final, la diferencia fue notoria pues llegaron a 23 infracciones contra apenas nueve de los tapatíos.





Alan Pulido. Un cabezazo franco que no conectó con fuerza y puso a la colocación del arquero. Como dijo Cardozo: si supiera cabecear, jugaría en el Manchester City. El tema es que un delantero que tiene sólo una en el partido, tendría que aprovecharla.









La salida de Mauro Fernández. Pese a tener un hombre menos en el terreno de juego, al parecer el Eterno se equivocó dándole salida al argentino pues era uno de los hombres que más peligro generaba y con su salida, perdieron proyección ofensiva.

El Rebaño no supo aprovechar el hombre de más. Desde el segundo tiempo los visitantes jugaron con un hombre de más, lo cual no se notó, pues no aprovecharon esa condición ya que Luis Fernando Tena siguió jugando con cuatro defensas y dos de sus tres cambios no dieron el ancho. Primero Alexis Vega que tuvo una clara de gol que falló y después le entró la desesperación; en segundo, La Chofis, pues a pesar de su gol realmente no había hecho nada desde su ingreso al 65' e incluso los comentaristas hablaban de su posible salida para el siguiente Torneo Clausura 2020 una vez iniciada la nueva gestión de Ricardo Peláez como director deportivo.

Mauro Fernandez

















Lo feo





La expulsión de Darío Lezcano. Tu equipo es claro dominador del encuentro y pierdes la cabeza repentinamente empujando levemente al árbitro e insultándolo, eso le pasó al guaraní que perdió los estribos y dejó a su escuadra con un hombre menos, que al final pesó bastante. Más adelante, siguió caminando sin querer abandonar el terreno de juego, esto también caló en sus compañeros que por un momento estuvieron repartiendo faltas fuertes.





Darío Lezcano ya le había dado un empujón a César Arturo Ramos

Caballero y su equipo se despiden. Para mantener esperanzas de Fiesta Grande, el técnico argentino naturalizado mexicano debía ganar este duelo, aprovechando el cobijo de su gente, pero ahora ya quedaron rebasados por Chivas y Toluca.