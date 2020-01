​El Mallorca le vendría muy bien a Diego Laínez

Catalogado como una de las mayores promesas del fútbol mexicano, fue grande la sorpresa cuando se supo que Diego Laínez tenía la oportunidad de jugar en Europa, para ser específico en España, con el ​Real Betis, a lado de Andrés Guardado, sin embargo, muchos tenían mucha fe en verlo triunfar y sumando importantes minutos.





¡ORGULLO MEXICANO!🇲🇽



Diego Laínez fue elegido como una de las 50 promesas a seguir por la UEFA. pic.twitter.com/NO0PxnDYsP



— Analistas (@_Analistas) January 3, 2020









Desafortunadamente para el atacante azteca, el equipo bético no le ha dado el tiempo necesario y ahora aparece la oportunidad de desarrollarse en el Mallorca, cuadro que tiene deseos de comprarlo según anuncian los medios del país y la verdad es que esa sería una buena opción, pues ahí tendría posibilidades de jugar más, que es lo más importante, sin criticar si es un club de bajo nivel.

Gracias a que ha visto muy poca acción con los heliopolitanos, su capacidad ha disminuido, lo cual se vio en sus últimos llamados a la selección mexicana, lo que significa que necesita jugar, no importa el club, únicamente el hecho de poder estar en el terreno de juego para seguir su desarrollo, así que lo mejor para su carrera sería despedirse del Betis, aunque al parecer su deseo es otro.





QUIEREN A LA JOYA 💎🇲🇽



Según el Diario de Sevilla, Diego Lainez interesa al Mallorca, lo ven como un revulsivo para la segunda parte de la temporada 🔥



Sería el segundo mexicano que ha estado en el equipo bermellona, tras el paso de Giovani Dos Santos en el 2012. pic.twitter.com/pwmEBdgTL4







— MedioTiempo (@mediotiempo) January 3, 2020





Continuar leyendo la historia





Sumado a ello, tendría más responsabilidad en el cuadro bermellones, pues se encuentra en la lucha por evitar el descenso, así que estarán dispuestos a utilizar su mejor arsenal y ahí es donde la capacidad del tabasqueño entraría al quite, claro, no se menosprecia a la plantilla actual del equipo, pero sí desean incorporarlo es por algo, así que tiene altas posibilidades de ser titular finalmente.

La situación se pone cada vez más difícil pues ahora que ha visto más minutos con los verdiblancos en las últimas semanas, Laínez no tiene deseo alguno de salir, pero no debe aferrarse a su sueño, pues cambiar de aires no significa el final de su carrera, ya que si logra tener una participación destacada con los rojinegros podría ganar más interesados en la misma ​LaLiga, así que no debe creer que es un retroceso no triunfar con el Betis.





#CompartimosLaEmoción 😎



💥¡La experiencia ha hablado!

⚽'Rafita' Márquez confía en el talento que derrama Diego Lainez en Europa. 🇪🇸 pic.twitter.com/UpNgSEseUY





— Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 3, 2020









¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!