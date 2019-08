La 'maldición' de Ángel Comizzo sobre Cruz Azul

​ Ángel David Comizzo fue un personaje que tuvo su trayectoria en la ​Liga MX tanto como jugador como director técnico, aunque en la actualidad dirige al Universitario de Deportes de la Liga de Perú.





En una entrevista con Fox Sports, el ex guardameta que tuvo su paso por el fútbol mexicano, argentino y colombiano, platicó sobre varios temas futbolísticos, y uno de ellos fue ​Cruz Azul, quien mencionó que no serán campeones hasta que él los dirija.

“Yo lo dije un día, no van a salir campeones hasta que yo los dirija, ¡lo dije! No la creen”, dijo el director técnico argentino.

LIGA MX



En entrevista con FOX Sports, Ángel David Comizzo, DT del Universitario de Deportes de Perú, levantó la mano para llevar al Cruz Azul hacia el ansiado título de liga.#CentralFOX pic.twitter.com/9C85BuraQP



— CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 2, 2019

Asimismo, Comizzo aprovechó para hablar sobre el incidente que tuvo con Carlos Hermosillo en la final de Liga MX de 1997, cuando el argentino era portero del León FC y Hermosillo jugador de ‘La Máquina Celeste’.

"Eso forma parte del pasado, no lo niego, está ahí, pero ha corrido demasiada agua, las heridas han cicatrizado; no tengo ningún rencor con nadie y los años me han ayudado a madurar muchísimo”, platicó el entrenador del Universitario de Deportes.