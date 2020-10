La madre de los Etchevehere dijo que va a entrar al campo tomado

La madre de los hermanos Luis y Dolores Etchevehere, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, dijo hoy que piensa ingresar mañana al establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos, lugar que se encuentra ocupado de manera ilegal, según denuncia.

En diálogo con el canal TN, dijo que va a tener paciencia "hasta mañana" y que "no tiene miedo de ir presa", ya que una orden judicial prohíbe su ingreso y el de su hijo Luis al lugar.

"Le pedí a la policía que si no tenía lo suficiente para impedir el ingreso de 30 autos con víveres de gente desconocida para darle a la toma, mis hijos y yo nos íbamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima", dijo Leonor, en referencia a los vehículos que llegaron hoy al establecimiento.

"Voy a tener paciencia hasta mañana y voy a intentar entrar. Si me quieren llevar presa, que me lleven. Vamos a estar muy orgullos si nos llevan presos por defender nuestra propiedad, no tenemos miedo, al contrario, vamos a estar contentos, si es que se animan", agregó.

Noticia en desarrollo