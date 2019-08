PARTE MÉDICO | Rodrygo sufre una lesión en el recto femoral derecho

​ Las malas noticias continúan en el Santiago Bernabéu.​ Los blancos no han sellado una buena pretemporada. Los resultados y el nivel mostrado solo han transmitido nervios a la afición, que teme a otro año en blanco. Tampoco gustó que Kubo y Rodrygo fueran relegados al Real Madrid Castilla. Las noticias han sido todavía peores para el brasileño. Se ha lesionado. Según ha publicado el Real Madrid a través de sus medios oficiales, el futbolista, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, ha sido diagnosticado con una lesión en el recto femoral derecho. Está pendiente de evolución.

Parte médico de Rodrygo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 14, 2019

El Real Madrid no suele hacer oficial el tiempo estimado de baja, esta vez no ha hecho una excepción y se desconoce si se perderá la primera jornada liguera con el Real Madrid Castilla,. Cabe recordar que en Segunda División B la temporada empieza una semana después, es decir, el fin de semana del 24 y 25 de agosto. Lo único seguro es que el brasileño no estará en León para jugar un amistoso contra la Cultural y Deportiva Leonesa, partido que tiene programado el equipo dirigido por Raúl para seguir con sus preparativos de pretemporada. Sí que estará Kubo.