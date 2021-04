Luis Miguel: quién es quién en la segunda temporada de la serie de Netflix

Camila Jurado/

Luego del atrapante final de la primera parte, Netflix estrenó este domingo los primeros dos episodios de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. La fascinante historia de una de las estrellas más queridas de México continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes.

Esta nueva entrega consta de ocho capítulos, que se irán estrenando cada domingo, hasta el 30 de mayo. Narrados en dos líneas de tiempo, recorren etapas clave de la historia del cantante, como la fama alcanzada a nivel internacional, la desaparición de su madre y su tensa vida familiar.

Entrará en escena su hermano menor Sergio Basteri, nuevos romances y su hija Michelle, lo que permitirá ver a Luis Miguel en un rol más paternal. También, el cantante afrontará la muerte de su manager Hugo López, y llegará a la pantalla su nuevo publicista, Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero).

En estos episodios se revelarán más detalles en torno a la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante.

Varios actores retomarán sus interpretaciones de la primera temporada: Diego Boneta como Luis Miguel; Camila Sodi, en el papel de la novia del artista Erika Camil (Issabela Camil, en la vida real); Juan Pablo Zurita como su hermano Alejandro Basteri; el argentino César Bordón como su manager Hugo López; la actriz Pilar Santacruz en el papel de la madre de su hija, Stephanie Salas; y Martín Bello, como su tío Tito Gallego.

Pero también se sumarán nuevos intérpretes, entre ellos, los argentinos Macarena Achaga (Michelle Salas), Juan Ignacio Cane (José Pérez) y Luz Cipriota (Lucía Miranda).

Michelle Salas (Macarena Achaga y Valery Sais)

Achaga encarnará a la hija que “Micky” tuvo con la cantante y actriz mexicana Stephanie Salas. En el trailer, se puede ver al personaje en su versión más joven (interpretada por Valery Sais), que le reprocha a Luis Miguel: “¿Por qué no me viste por 11 años?”.

La actriz Valery Sais, interpreta la versión infantil de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, en la serie de Netflix. (Camila Jurado/NETFLIX/)

La madre de Michelle contó hace algunos años a la revista Hola! que Luis Miguel vio regularmente a la nena durante aproximadamente tres años. “Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde él, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos”, reveló.

La actriz argentina Macarena Achaga será la responsable de interpretar a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, en su versión adolescente. (Instagram: @luismiguella/)

Sin embargo, el cantante se alejó por varios años de la joven y ella, que hoy es influencer de moda, reconoció recién en 2006 que es hija de Micky. Dos años más tarde, se mudó con él a Los Ángeles para reforzar los lazos entre padre e hija.

Sergio Basteri (Axel Llunas)

El pequeño Axel Llunas también llegará a la pantalla como la versión más joven de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel.

Axel Llunas interpretará la versión más joven de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel en la serie de Netflix. (Netflix/)

El niño, nacido en 1984, fruto del matrimonio de Luisito Rey y Marcela Basteri, crece bajo la tutela de su abuela Matilde Sánchez y de su tío Tito, hermano del padre, luego de la desaparición de su madre.

Alex es el hermano de Izán Llunas, el joven actor que interpretó a Luis Miguel en su versión infantil durante la primera parte de la serie.

Mauricio Ambrosi (Fernando Guallar)

También entrarán en el rodaje el actor español Fernando Guallar, quien se pondrá en la piel de Mauricio Ambrosi, el manager de Luis Miguel. El personaje aborda en realidad el vínculo con Mauricio Abaroa, el director de Aries Productions, empresa que Luis Miguel creó tras la muerte de su manager Hugo López.

El actor Fernando Guallar interpreta a Mauricio Ambrosi, mánager del cantante entre finales de los '90 y principios del 2000. (NETFLIX/)

El cantante y Abaroa se conocieron en 1988, cuando López contrató a la empresa Claus Producciones. Y, en esta etapa, llevará adelante los shows del artista en el comienzo del 2000.

Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero)

El representante Patricio Robles, interpretado por el actor mexicano Pablo Cruz Guerrero, hará su aparición en la segunda temporada. El profesional intentará tomar el lugar de Hugo López, el hombre que dirigió una de las etapas más exitosas de la carrera artística del “Sol” de México.

El actor Pablo Cruz Guerrero se pone en la piel del representante Patricio Robles en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. (Camila Jurado/NETFLIX/)

Azucena (Teresa Ruiz)

La bella Azucena, un personaje ficticio creado para darle un poco más de atractivo a la serie, tendrá una relación cercana y leal con Luis Miguel. Será interpretado por la actriz mexicana que saltó a la fama en Narcos, Teresa Ruiz.

La actriz mexicana Teresa Ruiz interpreta a Azucena, un personaje ficticio que tendrá una relación cercana con Luis Miguel en la serie de Netflix. (Instagram:@_teresaru/)

José Pérez (Juan Ignacio Cane)

Uno de los asistentes más cercanos a Luis Miguel, llamado José Pérez, aparecerá en esta nueva entrega de la serie, interpretado por Juan Ignacio Cane. Este actor argentino, participó del elenco de la película Perdida (2018) y de la exitosa serie Apache: la vida de Carlos Tevez (2019).

El actor argentino Juan Ignacio Cane personificará al asistente de Luis Miguel, José López, en la serie de Netflix. (Instagram: @juanignaciocane/)

En cuanto a Pérez, es uno de los hombres más cercanos a Luis Miguel, y fue un personaje central en la pelea del protagonista con Jorge “El Burro” Van Rankin. “Le hicimos una broma en radio tempranísimo, pero no a él, sino a José Pérez, su asistente personal [...] En la tarde, suena mi celular y me dice José Pérez ‘te va a hablar el señor’ y me lo pasa (a Luis Miguel) y me puso una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti Micky, me encabroné y le colgué. De ahí 22 años sin hablarle”, contó el periodista en una reciente entrevista que brindó a El Universal.

Lucía Miranda (Luz Cipriota)

La actriz argentina Luz Cipriota personificará a Lucía Miranda, la esposa y posterior viuda de Hugo López, quien es interpretado por César Bordón.

Luz Cipriota interpreta a Lucía Miranda, la viuda de Hugo López, en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. (Netfli/)

Mariah Carey (¿Jade Ewen?)

Y la más esperada por los fanáticos: Mariah Carey. La cantante, que se convirtió en una de las parejas más importantes en la vida de Luis Miguel, sería interpretada por la actriz británica Jade Ewen. La artista formó parte del emblemático grupo Sugarbabes, de Reino Unido.

Pese a que ni Netflix ni la actriz confirmaron su participación en la serie. Ewen dio una indirecta reveladora en sus redes sociales en noviembre del año pasado. Allí, compartió una foto del libro The Meaning of Mariah Carey y Diego Boneta respondió con tres emojis de fueguitos.

La actriz británica Jade Ewen sería la elegida para dar vida a Mariah Carey en Luis Miguel, la serie. La cantante fue novia del Sol de México de 1998 a 2001. (Instagram: @jadeewenofficial/)

La relación amorosa de los artistas terminó en el 2001. Juntos grabaron un tema llamado After Tonight, que no fue del agrado de Luis Miguel. Sin embargo, a Carey si le gustó y la incluyó en su disco “Rainbow” sin la parte del cantante mexicano.