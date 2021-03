Luciana Rubinska dejó Sobredosis de TV

Luciana Rubinska, mejor conductora

Anoche, en una emisión especial con el presidente Alberto Fernández como “crítico invitado”, Luciana Rubinska se despidió de Sobredosis de TV, el ciclo de archivo que repasa lo que ocurre en los medios durante la semana.

“Es un cimbronazo al corazón y a las emociones, la realidad es que es una decisión muy personal y muy familiar, y eso tiene que ver con temas de la intimidad. Este es mi último programa, un programa que amo, que recuerdo cuando me lo vinieron a proponer hace dos años. Cada día que pasó lo sentí más a mi tono, me duele un montón. Lo pensé y lo repensé, traté de encontrarle una vuelta, pero es un tema familiar y personal que me está atravesando. Sigo en C5N”, dijo la conductora.

Rubinska conduce a diario Minuto a Minuto, junto a Adrián Salonia, durante los días de semana entre las 14 y las 16. La última incorporación a su staff fue la de Rocío Oliva, quien estar a cargo de la columna de deportes.

Tras este anuncio, la periodista confirmó sus dichos a LA NACION. “No hay mucho más que lo que dije anoche. Es un momento en el que tengo que tomar decisiones con mis hijos, me resulta muy estresante todos los sábados ver quién se lo llevó, el fútbol, etc. Los sábados ellos juegan y para mí es un momento irremplazable”, dijo. Y agregó: “Amo verlos jugar, llevarlos, traerlos, es una fiesta familiar”.

Rubinska condujo el “noticiero semanal Sobredosis de Tv” desde el 2019 junto a Roberto Funes, quien dejó el ciclo a fines de 2020, y arrancó la temporada 2021 con Juan Di Natale.

Su reemplazo se definirá en las próximas horas y se dará a conocer a medidos de esta semana. La próxima semana, el sábado 3, ocupará el lugar de Rubinska Luli Trujillo, que conduce la edición de los jueves, llamada Sobredosis de Sobredosis, junto a Diego Iglesias.