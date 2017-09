Los mejores libros sobre inversión

Para entender realmente el mundo de la inversión, los mercados y los negocios en general, es necesario profundizar y dedicarle tiempo. En otras palabras, es necesario leer libros. ¡Sí, aún! ¿Pero qué hay que leer y por dónde empezar?

Para responder a estas preguntas, el equipo de Yahoo Finance ha creado una lista de los mejores libros sobre negocios. Hemos dividido este mundo en tres subcategorías: 1) Inversión, 2) Wall Street, 3) Negocios en general.

Aquí va entonces el primero de la serie:

Mejores libros sobre inversión

“Un paso por delante de Wall Street” (One Up On Wall Street), de Peter Lynch (1989)

Me encanta este libro. Realmente me ayudó a conformar mi pensamiento sobre los mercados, la inversión e incluso a escribir sobre negocios. Peter Lynch, en caso de que lo hayas olvidado, fue el legendario gestor del fondo de inversión más importante en la era de los fondos de inversión. El personaje de Lynch fue más grande que su propia vida. Impulsó la compra de muchas de las cosas que conocemos hoy. Por ejemplo, vio que las tiendas de Dunkin’ Donuts siempre estaban llenas, por lo que compró acciones. Lynch también acuñó frases como “two-bagger” y “three-bagger” (para una acción que se duplica o triplica). El libro es muy fácil de leer y está repleto de anécdotas. Una lectura obligada para todo gran inversor (Ver también “Learn To Earn” y “Beating The Street”).

Ver fotos Peter Lynch. REUTERS / Brian Snyder Más

“El inversor inteligente” (The Intelligent Investor), de Ben Graham (1949)

Si hay un libro que todo inversor serio debería leer, ese es “El inversor inteligente” (en inglés, The Intelligent Investor). Está escrito por el mítico profesor de finanzas de Columbia Ben Graham, quien fuera profesor y mentor de Warren Buffett. Aunque fue publicado hace casi 70 años, las lecciones compartidas por Graham siguen vigentes. Especialmente interesantes son sus discusiones sobre errores psicológicos, que hoy son muy relevantes (Ver también “Análisis de seguridad” de Graham y David Dodd, 1934) — Sam Ro, editor en jefe de Yahoo Finance.

(Nota de Serwer: mi colega de la revista Fortune Brett Fromson y yo localizamos a la persona que a veces comparte autoría con Graham, David Dodd, en una comunidad de jubilados de Maine a principios de los años 90. Pasamos una hora o dos horas inolvidables preguntándole sobre su vida, su carrera y sobre inversiones).

“El millonario de al lado” (The Millionaire Next Door), de Tom Stanley (1996)

El mejor libro de sentido común sobre cómo hacerse rico en Estados Unidos jamás escrito. La clave: ¡no gastes dinero! (en cosas estúpidas, que son casi todo). No compres entradas para la NFL, por ejemplo. En lugar de eso, ves a partidos de tus hijos o a partidos universitarios locales; estos son mejores valores. ¿Buenos negocios para hacerse rico rápidamente? Tintorerías y licorerías. ¿Quién recibe todo el dinero en las familias? La gente con problemas que necesitan ir a rehabilitación, etc. Tienes que protegerte frente a esto (Ver también “El pensamiento del millonario”, 2000).

“Los ensayos de Warren Buffett: lecciones para inversionistas y gerentes”, de Warren Buffett y Lawrence Cunningham (2001)

Por supuesto, la sabiduría del gran inversor de nuestro tiempo debía ser incluida en esta lista. Existen muchos libros reveladores sobre el pensamiento de Buffett que vale la pena leer. Por ejemplo, “La bola de nieve”, de Alice Schroeder, y “Tap Dancing to Work”, de mi ex colega Carol Loomis, pero me gusta esta colección porque es Buffett con sus propias palabras, y eso es insuperable. Se trata de una colección de cartas escritas por Buffett a los accionistas, y se han convertido en el Santo Grial del pensamiento sobre inversiones (Ver también esta librería de libros sobre Buffett, aunque también me gusta concretamente “Buffett, Making of an American Capitalist”, de Roger Lowestein, 1995).

Leer más