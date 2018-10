Lopetegui, blanco de las críticas en España por la mala racha del Real Madrid

MADRID (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, debe conseguir una victoria clara contra el Alavés el sábado por la liga española para contener el creciente descontento tras la peor sequía de goles del equipo en 11 años.

Lopetegui ha recibido fuertes críticas porque su equipo lleva tres partidos sin marcar: la derrota 1-0 del martes por la Liga de Campeones contra el CSKA de Moscú, la humillante derrota 3-0 contra el Sevilla y un empate 0-0 con el Atlético de Madrid.

El Real Madrid sigue siendo el líder de La Liga junto al Barcelona, a pesar de no haber tenido el mejor inicio de campaña, y se espera que avance en su grupo de la Liga de Campeones. No obstante, esto no ha salvado a Lopetegui de las críticas.

El diario Marca arremetió contra el entrenador por "tratar la Champions League como un insignificante partido" al dejar a Sergio Ramos en casa y aprovechar la ocasión para hacer debutar a Sergio Reguilón, de 21 años.

El periódico deportivo también destacó que Lopetegui ha tenido el peor arranque de temporada desde la campaña 1998/1999 con John Toshack en el banquillo y en una portada criticó esta semana que el Madrid completó en Moscú más de cinco horas de juego sin anotar.

Sin embargo, no parece que la sequía del Madrid frente al arco se deba a la falta de oportunidades de gol, ya que tuvo 26 disparos a portería contra el CSKA, dos de los cuales se estrellaron en los palos.

Lo que sí parece cierto es que el equipo carece de un delantero capaz de llenar el vacío que dejó Cristiano Ronaldo con su partida a la Juventus, en momentos en que el promedio de goles de Gareth Bale y Karim Benzema se reduce tras un inicio prometedor de temporada.

Ante la falta de goles, el dominicano Mariano Díaz podría ganarse un lugar en la oncena inicial contra el Alavés, que está en la sexta posición y llegaría al mismo nivel de puntos que el Madrid si gana el sábado.

Otra preocupación que tiene el Madrid es la de recibir goles al principio de los partidos. El equipo merengue quedó en desventaja en el minuto 2 en el duelo contra el CSKA y recibió dos tantos en los primeros 21 minutos contra el Sevilla. De los 11 goles que le han marcado en 10 partidos, ocho los ha recibido en el primer tiempo.

La lesión de algunos jugadores tampoco ha ayudado a Lopetegui. El defensa Dani Carvajal no jugó contra el CSKA y está descartado para el duelo del sábado, al igual que Isco. El central Raphael Varane, en tanto, es duda tras perderse el entrenamiento del jueves.

En otro partido destacado de la octava jornada, el Barcelona jugará contra el Valencia en busca de su primera victoria en cuatro partidos de La Liga. El equipo catalán llegará con la moral alta tras un gran triunfo 4-2 como visitante ante el Tottenham Hotspur por la Liga de Campeones.

El Atlético de Madrid, que es cuarto en la tabla, recibirá el domingo al Betis, en la quinta posición, mientras que el Sevilla, en el tercer puesto, jugará en casa el mismo día contra el Celta de Vigo.





(Reporte de Richard Martin. Editado por Rodrigo Charme)