Lo que la actuación de Ansu Fati esconde

Dicho en voz alta y tratándose de un joven de 16 años parece una estupidez pero la realidad es que la gigantesca dimensión de la actuación de Ansu Fati tapó a la de otros compañeros -algunos veteranos cracks multimillonarios- que también la rompieron ante el Valencia. Estamos encantados con la Ansumanía y podríamos escribir diez artículos sobre él pero vamos a equilibrar la balanza y a intentar darle luz a otros ganadores del fin de semana, pensando a su vez en Dormtund y en la posibilidad de que repitan.

De Jong

Junto con Fati, el hombre del partido. Por primera vez desde que viste de azulgrana, vimos al De Jong del Ajax. O el de la selección. El que pedíamos. El de verdad, no el hacendado. De hecho su buen entendimiento con el protagonista del partido fue uno de los puntos clave, intercambiando goles y asistencias entre ellos como dos niños que cambian cromos en el patio del colegio. Más allá de eso, a De Jong le vimos SONREÍR. Algo que, pese a su naturaleza alegre, no habíamos percibido en el campo, dónde se le veía preocupado por situaciones colectivas e individuales que no acababa de entender. Muchos dirán que el cambio se debe a jugar de interior derecho y no izquierdo. La realidad que intuimos es que da igual el lado, mientras no se extreme. Si juega relativamente cerca de Busquets, el resto no importa demasiado. Además de con Ansu Fati, la sintonía del holandés con nuestro próximo protagonista hizo que ambos sublimaran el fútbol de toque con el que sueña el culé…

Arthur

No queremos hacernos pesados desde estas líneas con nuestra peña artúrica pero cuesta no insistir. Se nos hace difícil no ir por la calle parando a la gente para recordarle el pedazo de futbolista que es el brasileño. No goleó como Suárez, no trabajó como Carles Pérez y por supuesto no desbordó como Fati. Pero búsquenme ustedes a alguien con esa visión de juego y ese criterio y que no se apellide Hernández. Es muy complicado. El espectador puede llegar al descanso pensando que Arthur igual no ha aparecido mucho, que el narrador televisivo de turno tal vez no haya gritado demasiado su nombre. Cualquier revisionado rápido le sacará de su error.

Arthur Melo controla el balón durante el partido frente al Valencia. Foto: Eric Alonso/MB Media/Getty Images

Griezmann

No debe ser nada fácil su situación. Empezando por su forma de llegar aquí, la frialdad en la recepción de algunos compañeros y parte del público o el toque de atención del club sugiriéndole que guarde el confeti en un cajón y arroje la llave al mar. Por si eso fuera poco, viene de fallar dos penaltis consecutivos con la selección y llega al fin de semana con la obligación de jugar de nueve, algo que no le es natural.

Con todos estos ingredientes, su primera parte es comprensible. Desaparecido, viendo que la fiesta no iba con él sino con Ansu y De Jong, intentó colarse de forma forzada, como el que se autoinvita descaradamente a una celebración para la que nadie le había llamado.

En la segunda, todo transcurrió con más fluidez. Parece que no pero Antoine está en casi todos los goles. El de Piqué. Los de Suárez. Amén de un par de jugadas individuales que tal vez merecieron más suerte.

Su nivel se elevó con la entrada en el campo de nuestro último nombre propio…

Suárez

Piénsenlo fríamente. En cualquier otro equipo, todas las portadas hubieron ido para él. Si no fuera por cierto preadolescente poseído y por la lupa con la que observamos a los centrocampistas en Barcelona, su apellido en letras mayúsculas y luminosas presidiría cualquier web de cualquier periódico deportivo.

Estamos ante un hombre que viene de una lesión relativamente larga. Que no fue titular. Que salta al campo y mete un par de goles sin despeinarse. Dos zambombazos no únicamente potentes- que es lo habitual en él- sino sorprendentemente colocados. En uno de ellos no tuvo ni que emprender una carrera. Definió en seco, en parado. Como si estuviera mirando el móvil o tomándose un mate. Un escándalo. Sabemos de la gráfica irregular que dibujan sus temporadas últimamente. Precisamente por eso, hay que disfrutar de estos momentos.

En resumen, habrá que pedirle a Fati que no abuse. Que la tiranía de su brillantez le ha restado protagonismo a alguno de sus compañeros, pobres. No pueden competir con un chico de 16 años que quiere comerse el mundo.