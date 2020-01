La llegada de Pizarro y Moreno a Chivas es más difícil de lo que parece

​Estas últimas horas han estado bastante movidas referente a la situación de dos futbolistas que podrían llegar a Chivas: Rodolfo Pizarro y Héctor Moreno.

El primer medio en publicar esta información fue el programa Contra Ataque Deportivo, programa que es conducido por Antonio Rosique, Christián Martinoli, Luis Garcia y Rodolfo Vargas, por lo que esta información comenzó a hacer mucho eco en redes sociales.

🚨#Enero2020 🚨



Hoy les podemos confirmar que en unos días las @Chivas 🐐 van a anunciar 🗣



2️⃣ Fichajes BOMBAS 💣



▪️El primero es el regresó de .@Rpizarrot



Y el otro sería .@HectorMorenoh



Que tal estos dos refuerzos #chivahermanos pic.twitter.com/hDGCEfRCZV



















— ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) January 2, 2020





Sin embargo hasta el momento no se tiene certeza de que esto vaya a suceder, de hecho, el programa de radio especializado en Chivas, líderes del rebaño, aseguró que han consultado personas cercanas de Rodolfo Pizarro y les aseguraron que la directiva de Chivas no ha tenido acercamientos ni con ellos ni con el jugador, por lo que todo indica que no será posible el regreso de Pizarro al Rebaño.

Gente cercana a @Rpizarrot nos dice que el jugador no ha tenido acercamientos con la directiva de @Chivas, mañana a las 5pm se cierran los registros, en 26 horas más tendremos el desenlace de esta historia. — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) January 2, 2020

❌❌❌Así de rápido se mueve la @LigaBBVAMX



al parecer lo que nos ilusionaba hace un rato no se dará.



no habrá regalo de Reyes proveniente de Monterrey pic.twitter.com/KsBYxwVCyM







— Antonio Vivanco (@AntonioViv10) January 2, 2020

En el caso de Héctor Moreno es similar al de Pizarro, pues parece que el jugador no regresaría al fútbol mexicano y de hacerlo quien tiene mayores posibilidades de quedarse con el futbolista es Rayados de Monterrey, según ha informado TUDN.





De esta manera parece que ambos rumores podrían no llegar a concretarse, pues hay que recordar también que el director deportivo de ​Chivas, Ricardo Peláez, aseguró en su momento que no llegarían más jugadores al Rebaño.

El cierre de registros para el mercado mexicano será mañana a las 5 de la tarde, por lo que si Chivas quiere contratar a Rodolfo Pizarro lo tendrá que hacer en las próximas 24 hrs, mientras que en el caso de Héctor Moreno el jugador podría llegar al Rebaño después de esta fecha ya que el juega en el fútbol extranjero.