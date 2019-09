La vez que Lionel Messi y Rafa Márquez discutieron en el Barcelona

​El pasado sábado se hizo la presentación del balón oficial de LaLiga en una tienda deportiva al sur de la Ciudad de México. Al evento fue invitado el ex jugador mexicano Rafael Márquez, quien compartió una anécdota de cuando era elemento del​ Barcelona y que tuvo una discusión con​ Lionel Messi.

En conferencia de prensa, el 'Kaiser' relató que mucho se hablaba acerca de un joven que militaba en las inferiores blaugranas y que era comparado con Maradona. En un partido, el zaguero le reclamó porque no soltaba la pelota, lo que ocasionó un desaguisado entre ambos.

Asimismo, Márquez se dio el tiempo para hablar acerca de su paso por el Barcelona, donde ganó todo lo que quiso y que disfrutó su estadía al máximo compartiendo vestuario al lado de elementos de la talla de Ronaldinho y Samuel Eto'o.

“El llegar a entrenar y hacer un rondo era disfrutar de la magia de Ronaldinho, de Xavi que no perdía un balón. Era muy fácil jugar con ellos. Ver a Samuel (Eto’o) pelear cada pelota y los goles. Y no se diga Leo, que nos sorprendió desde los juveniles. Ver el proceso de crecimiento fue increíble”, sentenció el ex capitán de la seleccionado nacional.