Lionel Messi habló de todo: los mejores goles de su carrera, el Mundial, Newell’s y más

​Lionel ​Messi dio una entrevista con TyC Sports y habló de todo. El costado más intimo de la estrella del ​Barcelona, que lleva más de una década en lo más alto del fútbol mundial. A continuación, repasaremos sus mejores testimonios.





Los mejores goles de su carrera:

El gol de cabeza en la final de la Champions contra Manchester United, el de semifinal por Champions contra Real Madrid y el que le hizo a Neuer dejando en el piso a Boateng.

















El Mundial que se le escapó

“Me hubiese encantado ser campeón del mundo, era uno de mis mayores sueños, pero no cambiaría nada, es lo que me tocó, lo que dios me dio y por algo es así. Tengo lo que tengo, que no es poca cosa, y no me puedo quejar"

 Messi y el Mundial que no se dio: "Me hubiese encantado salir campeón del mundo, pero no daría nada de lo que tengo por eso. Fue así porque Dios lo quiso y ya está".

Por qué no se siente un delantero de área típico

"Me gusta más venir atrás, estar en contacto con la pelota y crear. Pero también me gusta llegar y hacer goles. Pero no es que vivo del gol como los delanteros. Me gusta estar en contacto con la pelota permanentemente, si pasa mucho tiempo sin que la toque me voy y prefiero estar cerca siempre. Aprendí a regularme dentro del partido y a encontrar el momento"

El tratamiento hormonal

“Era como una lapicera. Me iba a dormir a casa de amigos y siempre iba con eso. Ellos sabían que a la noche me tenía que poner eso y me avisaban que no me olvidara. Terminó siendo algo normal y no me afectó en nada. Al contrario, me ayudó. Al principio es chocante para los padres, que son los que más sufren, porque es un tratamiento que arranca de chico y hay que pincharse. Es chocante, pero necesario para el futuro”

Su mejor socio en una cancha

“Ronaldinho me apadrinó, me hizo sentir cómodo y que me soltara. Adentro de la cancha me encantaba y lo buscaba siempre pero jugamos muy poco tiempo juntos. Con Luis Suárez hace cinco años que jugamos juntos. Con más partidos te vas conociendo más, jugás de memoria”.

El mejor futbolista que vio jugar

“Ronaldo era un fenómeno, para mí fue el mejor de todos los que vi jugar, fue impresionante”.





La posibilidad de jugar en Newell’s

“Lo soñé de chiquito, pero hoy tengo tres hijos y vivo en un lugar que me dio todo. Acá estoy tranquilo, puedo darle un futuro espectacular a mis hijos y hoy pensamos mucho más ellos que en el deseo mío de jugar en el fútbol argentino. Eso siempre está ahí, pero hay que tratar de convencer a la familia, a los hijos"