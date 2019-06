De Ligt: "Quizá no es el momento de ir al Barcelona, tengo que pensarlo"

Matthijs de Ligt ha vuelto a hablar de su futuro y ha dejado claro que aún no ha decidido su destino a pesar del fuerte interés del Barcelona. "Para mí es un gran honor y un cumplido. Todavía no sé qué dice mi corazón, he estado todo el tiempo concentrado en el Ajax y en la selección. Ahora en mis vacaciones podré pensar en ello y decidir qué voy a hacer con mi futuro", explicó a Mundo Deportivo.

El central explicó qué pediría al Barça para recalar en el Camp Nou o cualquier otro club: "Para mí, lo más importante es saber que en el equipo donde vaya pueda tener protagonismo y jugar muchos partidos. Por supuesto que el Barça tiene grandes defensas, pero la competencia no es algo que me asuste. Es lógico y normal que en un gran club como es el Barça haya competencia. No sé cuándo lo voy a tener resuelto, pero me voy a tomar mi tiempo".

Sí matizó que la cuestión económica no será decisiva para elegir su futuro: "El dinero no es el problema. Quizá aún no es el momento, es algo que tengo que pensar y decidir durante mis vacaciones, nada más".

Tampoco se dejará llevar por acompañar a Cataluña a De Jong: "Por supuesto que sería algo bonito, pero debo también mirar qué es lo mejor para mí", ni tampoco al ofrecimiento de Cristiano Ronaldo para ir a la Juventus: "No presto atención a nadie, yo tengo que escoger mi propio camino".