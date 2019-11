Por una liga más seria, que ya se vaya el Veracruz

​El próximo 3 de diciembre se llevará a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga MX para acordar la desafiliación del Veracruz por la inestabilidad financiera del club. Esto será propuesto al Comité de Dueños en la próxima asamblea, donde se pondrá votación la decisión y se definirá el futuro de los Tiburones de Fidel Kuri.







Por el bien del fútbol mexicano, esta desafiliación debe darse lo más pronto posible. El ​Veracruz no deja de perder demandas ante la FIFA por fichajes inconclusos; mientras la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) busca quedar bien con ellos aplicando medidas para erradicar el grito homofóbico, y todo este escenario con el Mundial 2026 en el horizonte , donde México será coanfitrión del evento deportivo más importante del mundo.





Desafiliación a la vista. pic.twitter.com/FT7JvESnn5 — david medrano felix (@medranoazteca) November 22, 2019





Sin contar la investigación por parte del SAT, la COFECE y la Unidad de Inteligencia Financiera a la liga, el fútbol mexicano se tambalea más de lo que parece, y la situación del Veracruz sólo entorpece la imagen de una organización que se esfuerza en crear una estructura sólida. Ni Enrique Bonilla, presidente de la liga, ni Yon de Luisa, presidente de la FMF, están para aguantar los terribles manejos de Fidel Kuri con su equipo.







Fidel Kuri





El hecho de que Kuri, dueño del 'Tibu', se desentienda de su club en un safari de África Oriental cuando su equipo está a punto de desaparecer, confirma la burla de un directivo hacia la organización. El circo que monta cada que aparece en los medios de comunicación quita prestigio al fútbol mexicano cuando menos debe perderlo y eso debe parar ya.

Ni la plaza veracruzana, ni los aficionados, ni la competencia deportiva merecen que una broma de equipo como el Veracruz permanezca en el máximo circuito del fútbol mexicano. Su año ha sido nefasto y lo único que han provocado son burlas, pena, lástima, enojo y conflictos legales. Es inconcebible que Fidel Kuri aún siga formando parte de esta liga y cada día que pasa con él dentro del fútbol mexicano significa un retroceso en la consagración de una liga que se esfuerza cada día en crecer y consagrarse.

Por increíble que parezca ya hay un interesado en adquirir a @ClubTiburones a pesar de la difícil situación deportiva.

G-Real Sport Managament ha enviado a Fidel Kuri una carta expresando sus intenciones.

Raul Arias es el impulsor de la propuesta. pic.twitter.com/OiZJxeRbBN



— ᙢᓮᘐᕰᙓᒪ ᖇටᙅᖺᗩ  (@miguirocha) November 23, 2019





Con la nueva oferta de compra al equipo veracruzano, la liga no debe permitir la entrada de un proyecto que no sea sólido, que no ofrezca garantías de competencia y solvencia económica. Que Yon y Enrique aprendan de esta lección que les ha traído más problemas de los que parece.