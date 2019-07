Lenglet podría ser moneda de intercambio entre el Barcelona y el PSG por Neymar

​ El traspaso de Neymar al FC Barcelona puede convertirse en una de las grandes ventas de la historia.​ Los culés están decididos a recuperar al brasileño y el futbolista quiere regresar al Camp Nou, por lo que la operación lleva camino de cristalizar. El obstáculo es el PSG. No parece que los galos quieran rebajar sus medidas económicas.





Es por esto que el Barcelona está pensando en utilizar a alguno de sus futbolistas como moneda de intercambio para abaratar costes y que el traspaso salga por una cifra más asumible. Según France Football, los de la Ciudad Condal estarían barajando incorporar a Clément Lenglet en la operación.

Según esta misma revista, ambos clubes ya estarían negociando por el intercambio de jugadores. El central francés es un jugador que gusta mucho en el Parque de los Príncipes y que Thomas Tuchel quiere tener en su equipo. Su incorporación podría ser la llave que desbloqueara el viaje de ​Neymar hacia la capital catalana.

El nombre de Lenglet no es el único que ha sonado para entrar en la operación. Coutinho también interesa en París y, de hecho, según la propia revista francesa, no se descarta que acaben entrando los dos futbolistas en la operación. El futbolista, que no ha terminado de encajar con los blaugranas, llegaría para cubrir la baja de Neymar en el flanco izquierdo.

Por último,​ Ousmane Dembélé podría entrar en la operación. En su caso, debido a que sí ha completado buenos encuentros y es todavía un futbolista joven y con mucha progresión, su incorporación sería en solitario, el FC Barcelona no añadiría más jugadores tras el extremo. Parece la operación más complicada.