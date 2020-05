LeBron James dice que la temporada no está perdida

El día de hoy, la estrella del básquet, LeBron James o como sus fans lo conocen: “King James” concedió una entrevista para un canal de Youtube que tenía como propósito tratar varios temas.

De los puntos que destacaron fue el asunto de la temporada de los Lakers y The Last Dance. Este último es la miniserie documental enfocada en la vida de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Sobre el tema, James admitió que era un gran fan de MJ, y que cuando lo conoció no podía creerlo.

Respecto a la temporada, recordemos que el 11 de marzo debido a la pandemia de coronavirus, la NBA suspendió su campaña e incluso, se habló de que dos integrantes del equipo de James, habían resultado positivos a la prueba de coronavirus.

En la entrevista, el astro de los Lakers admitió que no podían controlar la pandemia, pero dejo entrever un poco de esperanza para los amantes del básquet.

Aclaró que todos quieren regresar a jugar, no sólo él y sus compañeros, sino todos los aman el deporte y debido esto comentó: “Definitivamente no doy por perdida la temporada”. Agregó que hay varios eventos deportivos que se han llevado acabo como la UFC y el fútbol, que han tenido juegos sin público.

Aquí la entrevista que tuvo una duración de 48 minutos.