Lautaro Martínez es el '9' que necesita fichar el Barcelona

​El Barcelona tendrá que moverse muy en serio si quiere tener una plantilla más competitiva el año que viene. Y salvo que Braithwaite se convierta en un jugador de talla mundial de aquí al mes de mayo, el puesto que con urgencia deberá reforzar a partir del 1 de julio es el de delantero centro.

La baja de ​Luis Suárez hasta final de temporada ha sido un mazazo para los azulgrana, pero parece que más duro ha sido aún que en una plantilla que está valorada en más de 1.000 millones de euros no se tenga un relevo a mitad de año para cubrir la ausencia del jugador uruguayo, y se tenga que recurrir a un parche desde el Leganés para intentar taparla.





Sin que esto suene como una dura crítica hacia Braithwaite o como una falta de respeto al Leganés, repito que el Barcelona debe fichar de cara a la temporada que viene a un delantero de talla mundial. A día de hoy, y viendo lo que ofrece el mercado europeo, pienso que la mejor opción para la entidad (hasta el momento) presidida por Josep María Bartomeu es la de fichar a Lautaro Martínez.





Es verdad que Lautaro no es un '9' al uso, clásico delantero de referencia rematador, pero creo que eso le favorece aún más para encajar en el Barcelona. En el Inter de Milán juega con la referencia de Lukaku al lado, y en el Barcelona podría ser no sólo un relevo de muchísimas garantías para Luis Suárez, sino también un complemento buenísimo para el jugador charrúa.

Por si fuera poco, en la selección argentina Lautaro ya ha demostrado que se entiende a las mil maravillas con ​Messi. He defendido muchas veces que eso es una ventaja para él de cara a fichar por el Barcelona, y lo sigo haciendo. Messi es el mejor jugador del mundo y no parece mala idea para los azulgrana construir un equipo hecho a medida para él. Con Lautaro, desde luego, estarían haciéndolo.

Aún está por ver cuál es la estrategia a seguir por el Barcelona en el próximo verano. El primer paso parece no repetir los esperpentos que han tenido en el último año a la hora de acometer un fichajes (​Neymar, ​Di María, De Ligt,...) y el segundo, si van a por el argentino, sería negociar con el Inter, que no le va a poner las cosas fáciles. No obstante, si yo fuera Bartomeu, iría sin duda a por Lautaro Martínez.





