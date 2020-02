Lautaro quiere ir al Barcelona: ahora la dirigencia culé tiene que cumplir su parte

​ No siempre se alinean los astros para que todo salga rodado. Esto ocurre cada cierto tiempo y es una oportunidad que ni puede ni debe dejarse pasar. Al Barcelona le ha ocurrido. Según publica el Daily Star, Lautaro Martínez ha rechazado ofertas de la Premier League porque quiere jugar en el Barcelona, quiere jugar al lado de Messi. Solo Bartomeu y Abidal serían capaces de rechazarlo. En el Camp Nou esperan que no.

Lautaro Martinez





Lautaro Martínez es uno de los delanteros de la temporada. El delantero argentino es mucho más que humo y representantes. Cualquier seguidor de la Serie A podrá afirmar que se ha desatado junto a Conte. Lautaro ha encontrado un tono físico que le da un plus en velocidad y le hace superar fácilmente a sus rivales. El olfato goleador hace el resto.





❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lautaro Martínez rechaza a la Premier pensando en el Barça



👉 Según el ‘Daily Star’, el delantero del Inter habría de descartado ofertas del Manchester City y el Manchester United para jugar en el Camp Nou la próxima temporada https://t.co/o5yL7KYemi pic.twitter.com/OhN4gQ7THa



— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 7, 2020

Esa perla ya pulida se quiere marchar del Inter de Milán y, en principio, los i talianos le dejarán salir, aunque no a cualquier precio. El montante no debe importar en el Camp Nou. Después de la operación fallida con Coutinho y la inversión defectuosa de Dembélé, la siguiente apuesta debe de salirles bien. Nadie en el planeta fútbol entendería una apuesta que no fuera Lautaro. La oportunidad está ahí y el argentino ha puesto de su parte.





Un contra ensombrece todo: la directiva del Camp Nou.​ Los culés no dan pie con bola y solo fallan y consiguen peleas internas. El imperio blaugrana se cae como el romano, pero todavía se puede recuperar. El nueve que Valverde pidió eternamente puede ser uno de los pilares bases. Lautaro, emperador de Barna.