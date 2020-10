Laura Sánchez: 'De momento, no me apetece tener más hijos'

Laura Sánchez, de actualidad por ser la última expulsada de Masterchef, ha hablado con HOLA.com tras acudir al estreno de La última tourné, en el Teatro Calderón de Madrid, una comedia musical protagonizada por Alaska, Mario Vaquerizo, Manuel Bandera y Bibiana Fernández. La modelo, que acudió al estreno con su pareja, David Ascanio, ha hablado de la maternidad, de su paso por el concurso de cocina y cómo lo ha vivido su hija, y de cómo está llevando la pandemia, entre otras cuestiones, como un nuevo proyecto que tiene entre manos. Con el buen humor que le caracteriza, Laura asegura que en su caso, "no ha habido dramas" en su pareja durante los largos meses de confinamiento aunque se muestra encantada de que todo vuelva a la normalidad.

No has querido faltar al estreno de ‘La última tourné’. Supongo que es una válvula de escape a estos días tan complicados.

La cultura es muy segura y es muy importante. Tanto el teatro como el cine y la música. Son necesarias. Si no, todos vamos a caer en una depresión.

¿Cómo has vivido el confinamiento?

Muy bien. Porque me llevo muy bien con mi marido y conmigo misma.

Entonces, David y tú no sois de esas parejas que han salido tocadas por el confinamiento...

No ha habido dramas. Sólo ha habido mucha limpieza. Me ha dado por eso.

No sé si darte la enhorabuena por tu trabajo en Masterchef Celebrity o transmitirte la pena por tu salida.

Que la semana que viene hay repesca...

¿Hay posibilidad de que vuelvas a entrar en el concurso?

Cabe, pero todavía no podemos decir nada. No te puedo hacer ‘spoiler’, así que toca esperar.

¿Cómo has vivido la aventura de Masterchef? ¿Te lo esperabas tan duro?

Me habían dicho que era duro, pero no me lo esperaba. Es lo más duro que he hecho en mi

vida.



¿En serio?

Laboral y personalmente, porque no he desconectado nunca. Entonces, eso es agotador durante tantas semanas.

- El ecléctico estilo decorativo del piso de Laura Sánchez en Madrid





Pero has tenido la suerte de vivir las grabaciones en primavera, en momentos tan complicados por el coronavirus.

Totalmente. A nosotros nos vino Dios a ver. Hoy he comido con Gonzalo Miró y lo hablábamos todo el rato, que fuimos unos privilegiados que nos sacaran de nuestras casas para meternos en unas cocinas.

¿Has seguido cocinando después de terminar tu concurso?

Todo el rato.

¿Y qué te dice David?

David también cocina muy bien, así que nos vamos turnando. Pero sí, sigo cocinando muchísimo.

¿Cómo ha vivido el concurso tu hija?

Sufriendo muchísimo, muchísimo. Además, para ella es una presión. ¿No ves que todas sus compañeras lo ven? Es que ‘Masterchef’ es un fenómeno.

¿Y tu expulsión? ¿Con pena?

Bueno, ella sí tenía ‘spoiler’ (ríe).

¿Qué proyectos tienes ahora?

Tengo un proyecto gastronómico. Arranco una empresa de productos artesanos de mi tierra. Se llama Villa Sánchez y creo que estaremos en la calle dentro de un mes. Vamos a empezar con jamón de bellota, con embutidos ibéricos y con quesos, aunque iremos ampliando. Todo es muy artesano.

¿Qué te ha llevado a iniciar este proyecto?

Mi amor por la gastronomía, que nos ha inculcado este concurso. También el confinamiento, que he echado muchísimo de menos mi tierra. He unido las dos cosas que me han pasado este año.

¿Te ha tocado el coronavirus en tu entorno?

