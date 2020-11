Laura Pausini trae de vuelta a Mecano en 'La Voz' gracias a su preciosa versión

La Voz llega a su recta final en Antena 3. Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López, siguen acotando a sus candidatos para quedarse con los mejores para lograr al ansiado triunfo. Las batallas finales eran uno de los momentos más duros para todos los coach, quienes han tenido que elegir entre los integrantes de sus equipos cuáles de ellos eran los merecedores de llegar a los últimos programas y demostrar que son las mejores voces del talent. Muchos nervios, tensión y emoción bañaban el plató en estas últimas y difíciles decisiones de los jueces, pero si había un momento especial en toda la gala era el protagonizado por la intérprete de Se fue. Tras una de luchas de dos aspirantes que cantaban Hijo de la Luna, uno de ellos, Antonio Soto, se quedaba en blanco en una de las estrofas y al finalizar el tema, la italiana decidía cantar su particular versión de la canción de Mecano junto a él para animarle.

La batalla la ganaba su compañero Roger Padrós, pero entonces Laura tenía una inesperada petición: "Antes de que se vaya Antonio quiero cantar con él alguna cosa", comentaba. "A mí me encantaría, Pablo, hay un piano, vamos", pedía Eva González. "Quiero cantar Hijo de la Luna, que además tradujeron en italiano. No me sé la letra en español. ¿Alguien tiene un teléfono para buscar la letra?", preguntaba la italiana. Entonces Sebastian Yatra llevaba el suyo para ayudarles y aprovechaba para hacer un fotografía de los cuatro en ese mismo instante. Con su particular sentido del humor, Pausini le volvía a explicar a Pablo López lo que tenía que buscar en el teléfono y todos se echaban a reír. Una vez preparados comenzaban a cantar juntos formando uno de los momentos más especiales de la noche. Y aunque la intérprete de En cambio no empezaba en castellano, finalmente se arrancaba con la versión italiana de la canción.

Aunque en esta etapa del concurso, los escogidos irían a los directos, este año la mecánica ha cambiado por culpa del coronavirus, por lo que las galas finales están ya grabadas. Además, este año hay un cambio muy importante en la mecánica del programa: la votación será por concursante y no por coach. Es decir, el público en el plató decidirá en esta ocasión por sus concursantes favoritos y no por el equipo al que pertenecen, lo que significa que puede que varios talentos de Sanz, Pausini, Orozco o López lleguen a la gala final y que alguno de los consagrados artistas se queden fuera al no tener representación.

