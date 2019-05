Las razones del ridículo de la Sub 20 y cómo México perdió una generación por hacer dinero

Diego Lainez en el Mundial Sub-20 de Polonia. / Foto: Getty Images

En entrevista con la cadena ESPN, Ricardo Ferretti condensó, sin querer y sin tocar el tema de la Sub-20, una de las principales razones por las cuales este joven combinado fracasó en el Mundial de Polonia.

“Quitaría la Regla 20/11... Los jóvenes tienen que salir por capacidad, no por regla”, una razón que el veterano técnico de los Tigres la interpreta al revés, pues esa normativa es precisamente para de entre un gran número de jóvenes debutantes, brille uno por su capacidad gracias a la oportunidad. En la misma entrevista se contradice sobre reducir el número de extranjeros en el fútbol mexicano, pero ese es otro tema.

El fracaso de la selección Mexicana de fútbol en la justa de Polonia, donde fue eliminada en la primera ronda tras terminar con cero puntos y una diferencia negativa de cinco goles, puede verse a través de múltiples cristales, sin dejar de señalar a los evidentes culpables que descuidaron un trabajo por años que arrojó selecciones triunfadoras.

Es evidente que México tuvo una de sus peores actuaciones en la historia sin importar la categoría. Desde Argentina 78, un combinado mexicano no tenía una penosa actuación.

Importó más la Liga MX que la selección Sub-20.

Meses antes del torneo, se discutía si Lainez jugaría en esta selección o si iría a la Copa Oro. El técnico no tuvo el tiempo suficiente para conocerlos y entrenarlos, y no sólo hablamos de Lainez, sino de otros elementos, como Juan Macías, a quien se le dio más días de permiso para jugar con el León, que peleaba su pase a la Gran Final del Clausura 2019, cuando había un acuerdo de antemano para que el jugador viajara con anticipación. Este retraso tuvo el aval de la FMF.

Juan Macías en el partido de México contra Japón. / Foto: Getty Images

Muchos extranjeros en el fútbol mexicano.

Varios seleccionados mexicanos se quejan de la cantidad enorme de extranjeros que pueden jugar en un partido de la Liga MX. En ocasiones, Monterrey, por ejemplo, alineó hasta 10 jugadores que no nacieron en México, situación permitida por el tema de naturalizados. La FMF permite hasta nueve jugadores foráneos.

"Es difícil para el futbolista mexicano poder mostrarse cuando hay tanto extranjero, en donde no tiene donde moverse, encontrar otro mercado donde no ocupe plaza de extranjero", comentó hace unos días Guillermo Ochoa sobre el torneo mexicano.

Andrés Guardado, por su parte, arremetió contra los directivos, "hay muchas cosas que se manejan en México que no se manejan en ningún lado del mundo y después pretendemos como selección dar ese paso (hacia adelante) y se exige al jugador, pero el directivo, ¿cuándo va a dar ese paso?"

Nepotismo en la decisión de Diego Ramírez como técnico de la Sub-20.

Diego Ramírez, de 37 años, es hijo de Jesús Ramírez, flamante director deportivo de los Pumas de la UNAM, el mismo técnico que logró el campeonato sub-17 de 2005 en Perú. Diego fungió como auxiliar técnico de Miguel Herrera en el América y otros equipos, además de pasar por diferentes cuerpos técnicos en la Dirección de selecciones nacionales.

Diego Ramírez. / Foto: Getty Images

Las críticas contra Ramírez no son por su juventud, sino por su experiencia en el banquillo, pues no cuenta en su historial con puestos relevantes, ni tiempo, ni trayectoria en un nivel de Primera División y carece de conocimientos en el rubro de desarrollo de talentos.

En los tres partidos de México en Polonia, Ramírez mostró un equipo prácticamente “sin pies ni cabeza”, que tuvo una clasificación difícil en su camino a la justa mundialista, aunque se proclamara campeón de Concacaf, zona que sabemos no se caracteriza por un exigente nivel competitivo.

La falta de coordinación en su equipo, la carencia de una idea de juego y la superioridad notoria de sus rivales en el grupo B del Mundial Sub 20 acabaron retratando a un técnico que se vio sobrepasado por las circunstancias, a pesar de que consiguió el pase tras ser campeón del premundial de la zona (Concacaf).

Seleccionados sin experiencia.

Sólo 77 minutos suman en Primera División los defensas de la selección Sub-20 que jugó en Polonia y sólo dos han visto acción en la Liga MX. Mario Trejo acumula 22 minutos y Efraín Orona 55. Aún así hay gente como ‘Tuca’ que pide se elimine la regla que obliga a debutar jóvenes en Primera Divisón.

Directivos... ¿dónde están?

Guillermo Cantú, principal promotor de Ramírez en la dirección técnica, dejará su puesto en la FMF al terminar la Copa Oro. Hasta el momento, no ha dado la cara. Gerardo Torrado por su parte, tampoco ha mencionado nada y quizá no lo haga en los próximos días.

No podríamos culpar sólo a los jugadores si tienen una mala dirección. Lainez jugó en una posición que no era la suya. Ramírez lo colocó en una zona creativa para distribuir balones y crear jugadas, y no es que el joven del Málaga no pueda con esa responsabilidad, pero a una Copa Mundial, sea la categoría que sea, no se puede llegar a experimentar. Otro ejemplo de desconocimiento y falta de planeación.

Tras la primera ronda del Mundial de Polonia, sólo Estados Unidos y Panamá han dado la cara por la zona de Concacaf, combinados que al menos han ganado un punto al momento de escribir este artículo, y que tienen amplias posibilidades de calificar por sus resultados, sin esperar la combinación de otros, como fue el último partido de México contra Ecuador.

Algo que se puede reconocer es que México no quedará en un vergonzoso último lugar del Mundial, gracias a Honduras, que terminó con una diferencia de -19 goles, con una goleada inolvidable sufrida ante Noruega por 12 a 0. Sin duda el nivel que mostraron mexicanos y hondureños, parece ser el mismo. Así es Concacaf.