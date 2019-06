Las mujeres de Argentina dan una lección de fe y se aferran al milagro

Florencia Bonsegundo de la selección femenina de futbol de Argentina celebra tras anotar en el partido contra Escocia | Foto: Catherine Ivill - FIFA/FIFA via Getty Images

Un penalti anotado en el minuto 94 por Florencia Bonsegundo dejó a la selección argentina con opciones de pasar a los octavos de final del Mundial femenino de fútbol, aunque dependiendo de una carambola en la jornada final de la fase de grupos tras empatar (3-3) ante la escuadra escocesa.

La Albiceleste lo tenía todo perdido al verse con un adverso 3-0, tras los goles de Kim Little, Jenny Beattie y Erin Cuthbert, pero tiró de fe y de pundonor en el parisino Parque de los Príncipes para aferrarse a un milagro.

El equipo austral se dejó guiar por Milagros Menéndez y por Florencia Bonsegundo en veinte minutos finales de auténtica locura, en los que logró equilibrar el marcador de manera agónica.

Bonsegundo falló en el tiempo añadido un penalti, pero el VAR recuperó al equipo que dirige Carlos Borrello para la lucha por una plaza en los octavos de final del certamen que se disputa en Francia. La atacante argentina tuvo que repetir el lanzamiento y en el segundo intento sí pudo batir a la portera rival, Lee Alexander.

El recorrido de la selección argentina en el torneo, por tanto, podría alargarse tras cerrar el Grupo D en el tercer lugar, con 2 puntos. Debe esperar al cierre de los Grupos E y F este jueves para saber si continúa adelante. Escocia, en cambio, está eliminada.

Escocia llora su eliminación del Mundial 2019 (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)

Acomodada en los octavos de final ya figura la selección inglesa y sin excesivos problemas.

Las Lionesses, candidatas a todo en Francia, se asentaron en la primera plaza del Grupo D con pleno de 9 puntos, tras derrotar por 2-0 al bando japonés. Un doblete de Ellen White les sirvió para despachar a las Nadeshiko, subcampeonas en Canadá 2015. Anteriormente, habían doblegado a Escocia (2-1) y Argentina (1-0).

Este jueves completarán la fase de grupos los cuatro partidos programados. A partir de las 18:00 (hora local) se disputarán el Camerún-Nueva Zelanda y el Holanda-Canadá, del Grupo E; y a las 21:00 comenzarán los dos encuentros correspondientes al Grupo F, el decisivo Suecia-Estados Unidos por el liderato y el Tailandia-Chile.

Continuar leyendo la historia

¿Qué necesita la selección argentina para clasificarse?

Las chicas argentinas todavía festejan el empate heroico conseguido ante Escocia 3-3, luego de estar en desventaja por 0-3. Terminó haciendo tres anotaciones en 19 minutos, la última con el suspenso del VAR y su incidencia en el penal que convirtió Bonsegundo y mantiene sus chances de clasificarse a los octavos de final del Mundial Francia 2019.

¿Qué debe suceder para que el equipo de Carlos Borrello se clasifique? La Argentina trata de ganarse una plaza entre los mejores terceros de cada grupo. Pasan a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros. En este último rubro, Brasil tiene 6 puntos, China 4 y Nigeria 3. La selección argentina tiene 2 unidades producto del primer empate con Japón (0-0) y ante Escocia (3-3). El tema es que este jueves deberían darse dos empates, para que, de esa manera, la Argentina se clasifique.

Por el Grupo E, desde las 13 hora argentina, se enfrentarán Camerún vs. Nueva Zelanda. Y por el Grupo F, desde las 16, Chile vs. Tailandia. Los cuatro seleccionados no tienen puntos, pero si uno de ellos gana, suman tres puntos y dejará afuera a la Argentina. Por eso el equipo de Borrello necesita que ambos partidos terminen igualados. (Con información de EFE y La Nación)