La noche de fútbol más extraña del año

Messi, este domingo en su discurso previo al Joan Gamper (Photo by Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images)

Les reto desde aquí a que lleven a cabo el siguiente ejercicio. Asalten ustedes a traición a un aficionado del Barça. Abórdenle con nocturnidad y alevosía. Antes de que tenga tiempo a pensar, sométanlo a la siguiente pregunta: “Perdona, ¿qué recuerdas del Gamper del año pasado?”

Es prácticamente imposible que alguien les responda con un detalle futbolístico. Estamos en condiciones de aseverar que el cero por ciento de los encuestados les dirán que el Barça se impuso a Boca Juniors por 3 a 0 con goles de Malcom, Messi y Rafinha. Es altamente probable que ni siquiera recuerden que fue el conjunto xeneize, el invitado a la pasada edición. Es más, nos arriesgamos a proclamar que nueve de cada diez seguidores les darán la misma respuesta: el discurso de Messi. La linda copita.

Lo que este tedioso y científicamente discutible ejercicio demostraría es lo que ya sabemos en Barcelona desde hace lustros: la noche del Gamper es la noche más extraña del año. Es una noche de fútbol en la que lo que menos importa es el fútbol. Para empezar, el mezclum de fechas por las que ha pasado el Trofeo es mareante. Históricamente tuvo su sitio fijo, con su sistema de cuatro equipos, sus semifinales y su Final. Desde entonces ha pasado por varias fases y calendarios. Ha habido años en que se ha cometido el disparate de disputarlo una vez ya había empezado la Liga. En otras ocasiones no se pudo celebrar debido a incompatibilidad horaria con Supercopas varias. De hecho, a principios de esta década se puso sobre la mesa el debate de si tenía sentido seguir jugándolo o era mejor finiquitarlo definitivamente. Al final se impuso el respeto a los miembros de la familia Gamper- que alzaron la voz en varios medios- y el club fue capaz de reconducir la situación. Cuando decimos que alzaron la voz no nos referimos a que exigieran mejores condiciones de puesta en escena para su torneo. No. En realidad fueron los propios familiares de Gamper los que sugirieron la supresión del evento. Entendían que las cosas si se hacen, se hacen bien. No querían ser un estorbo en el calendario del club. La situación se solucionó pero el ambiente quedó enrarecido.

La noche es más extraña aún si tenemos en cuenta lo siguiente: no es un partido de fútbol, es un examen. Las imágenes que proyectan los noticiarios televisivos son primordialmente de presentaciones, pitos y aplausos. Luego ya vienen los goles. Para hacerlo aún más complicado, no estamos ante un examen al uso. Nos encontramos con que los profesores titulares están casi todos de vacaciones y los que acaban haciendo de jueces y jurado de los nuevos fichajes y del cuerpo técnico son artistas invitados. No se fíen mucho del porcentaje pero convendremos que los turistas conforman aproximadamente el 70 por ciento del público asistente al Gamper.

Siempre teniendo esto presente, hay conclusiones que se pueden sacar de la noche de ayer. Que el público del Barça ama con locura a Frenkie De Jong. Que está algo dividido con Griezmann pero con mayoría final de aplausos. Que parecen haber llegado a un punto en que Valverde ya no les genera nada. Ni a favor ni en contra. Que no se habían enterado de que Junior Firpo había fichado por el Barça.

Todo esto pudimos palpar ayer en las gradas de un estadio que, si vamos caso por caso, añade letra pequeña a lo que acabamos de sentenciar tan alegremente. El Camp Nou recibió con ovación cerrada a Griezmann una vez vestido de corto. Antes, en la presentación ante el Congreso de Peñas, Antoine protagonizó un elocuente documento sonoro. No por lo que él dice, sino por lo que escuchamos de fondo en el background y ha sido reproducido por todas las radios allí presentes. El discurso del francés empieza acompañado de pitos y va evolucionando hasta acabar vitoreado por los peñistas, que tampoco tenemos muy claro que sean el público más representativo del socio de a pie. Eso habla muy a las claras de lo que va a tener que hacer el flamante fichaje azulgrana: convertir murmullos de desaprobación en gritos de aliento. No creemos que le vaya a costar demasiado.

A su entrenador igual le cuesta más. Su discurso inicial sobre la temporada pasada fue recibido por algún pito pero casi más doloroso fue el silencio generalizado que provocó el míster. Tanto micrófono en ristre como simplemente cuando saltó al césped y el - ayer afónico- speaker azulgrana recitó su nombre. Esa frialdad, esa ausencia de reacción habla por sí sola.

Otro silencio muy diferente fue el que envolvió a Júnior Firpo. Anunciado oficialmente como nuevo jugador culé ese mismo mediodía, a muchos no les dio tiempo ni a enterarse de que el Barça acababa de incorporar al hasta entonces futbolista del Betis.

Lo de De Jong fue otra cosa. Aún no ha empezado su etapa aquí y la conexión con su parroquia es total. Estas cosas se notan. Gestos. Miradas. Su procedencia también ayuda. “Es uno de los nuestros, habla nuestro idioma” parecen querer decir muchos fans. En otra muestra de que lo que menos importa del Gamper es lo que sucede en el césped, las portadas fueron para el holandés pero no por su partido sino por sus declaraciones posteriores en las que aseguraba que no merecía el premio a mejor jugador, que no había hecho un buen encuentro y que su equipo debe mejorar el ritmo de balón y la presión tras perdida. En cinco minutos aquí, ya ha hecho más autocrítica y ha mostrado más clarividencia sobre los problemas de este equipo que Valverde en dos años.

Futbolísticamente nos quedaríamos, una vez más, con la clase de Riqui Puig. Aunque nuevamente se impone lo posterior: su técnico confirmando que tendrá ficha del Barça B y él abriendo la puerta a regañadientes a una posible cesión para buscar minutos.

Al final nos queda otra vez lo de siempre: el discurso del Rey. Messi insistió en que no se arrepentía de lo dicho el año anterior y que esta temporada iban a luchar nuevamente por lo mismo. Nosotros tampoco nos arrepentimos de volver a visitar el Camp Nou en una de las noches más pintorescas del año. Larga vida al Gamper y a los experimentos sociológicos que nos permite.