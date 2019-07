La Masía, ante su peor momento: ni es tan buena ni la filosofía del Barça se basa en la cantera

Cada año que pasa queda más desmontada la gran falacia que vendió el FC Barcelona a principios de esta década bajo el amparo de la prensa catalana: ese cantera vs cartera del que llegaron a hacer bandera. Son imposibles de olvidar las palabras de Gerard Piqué cuando, con un tono pausado, expresó que no podían competir contra los millones del Madrid, que a ellos no les daba un préstamo Bankia.

El aficionado culé, en general, se creyó ese relato, como demuestra esa pancarta en el Camp Nou de 'La Masía no se toca' cuando la FIFA sancionó al club culé sin fichar. Fueron muchos los años en los que prensa y seguidores culés presumían de la multitud de canteranos que había en el '11' azulgrana, y de cómo muchísimos de los jugadores de la selección española eran del Barça. Los éxitos de la Roja eran gracias al club azulgrana, decían.

Iniesta le pone el brazalete a Xavi (Reuters / Kai Pfaffenbach)

Al Barça se le juntaron tres jugadores irrepetibles, de esos que nacen muy de vez en cuando. Hablamos de Messi, Xavi e Iniesta, todos ellos canteranos. A su vez, la Masía dio varios productos buenísimos, y Pep Guardiola fue valiente al darle la alternativa a Busquets y Pedro. A ellos se sumó Valdés, al que le costó al principio, y los recuperados Piqué y Cesc.

Fueron años de matraca constante con el discurso de los valores, de la gente de la casa, de estar en contra de los fichajes millonarios, lo que venía a representar como nadie el eterno rival, el Real Madrid. Si se hacía un gran desembolso, como con Neymar, se decía que había costado 57 millones. O 19,3. Y punto. A otra cosa.

Lo que era una filosofía de vida, una religión, se fue torciendo poco a poco. Los Xavi, Iniesta y compañía empezaron a cumplir años y los llamados a darles el relevo no estuvieron a la altura. Thiago, destinado a ser el sucesor, se había marchado cansado de esperar, y los fracasos de canteranos fueron una constante. De Bartra a Deulofeu, pasando por Rafinha, Sandro, Isaac Cuenca, Fontás, Oriol Romeu, Bojan o Sergi Samper. Solo Sergi Roberto logró hacerse un hueco en la primera plantilla, pero sin tener un papel excesivamente protagonista, relegado al lateral derecho.

Continuar leyendo la historia

Sergi Roberto y Piqué, casi los último supervivientes de La Masía en el primer equipo (REUTERS/Albert Gea)

Así, nos encontramos con que el actual Barça tiene como canteranos a los que resisten desde hace una década o más, y el resto sin fichajes a golpe de talonario, muchos de ellos inversiones millonarias como las que aseguró Piqué que ellos no podían hacer. Dembélé o Coutinho son buenos ejemplos, pronto lo será Griezmann y puede que Neymar también. De la cantera, ni rastro.

En la Eurocopa sub-21, ni uno solo de los futbolistas españoles campeones de Europa es del Barça. Había un canterano, Dani Olmo, pero se trata de un jugador que abandonó La Masía a los 15 años para buscar su oportunidad en Croacia. Mal ejemplo. Carles Aleñá, la gran promesa azulgrana, ni siquiera fue convocado. No se le puede criticar por ello a De la Fuente, pues el talentoso centrocampista apenas ha jugado.

Por lo tanto, y después de años en los que el Barça ha presumido de cantera, nos encontramos con que no es la suya la que triunfa en España, sino la madridista. Los ejemplos de canteranos blancos que triunfan se cuentan a decenas. Del valencianista Rodrigo al más reciente Raúl de Tomás, pasando por Mario Hermoso. Veteranos como Granero o promesas como Marcos Llorente por el que se pagan 35 millones de euros. Jugadores de segunda línea como Nacho y Lucas Vázquez en el Real Madrid y estrellas, como Dani Parejo, líder del Valencia, Dani Carvajal en el primer equipo o José Callejón, ahora en el Nápoles. Los ejemplos se cuentan por decenas.

La sensación es que de la Fábrica salen bien preparados, y que a partir de ahí, triunfar o no en el primer equipo depende de muchos factores. Pero sí salen listos para hacer una gran carrera en otros equipos. De la Masía, recordemos qué tal le va, por ejemplo, a los que fueron campeones de Europa en 2013. La trayectoria de Thiago se ha estancado por las lesiones y Marc Bartra da buen rendimiento en el Betis, pero Tello es suplente habitual en el equipo verdiblanco, y las carreras de Martín Montoya y Marc Muniesa son más que decepcionantes. ¿Salen peor preparados porque solo sirven para un estilo, el del Barça? Cada uno ya que saque sus propias conclusiones.

También te puede interesar:

Los 300 millones del Madrid y el plan de Zidane

¿Pogba? ¿Neymar? Solo Mbappé ilusiona a todo el madridismo

No estamos valorando el jugadorazo que es Hazard

Luka Jovic, por fin competencia real para Benzema