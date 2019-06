La lección de un equipo de fútbol infantil a los adultos en la grada

Equipo infantil del Málaga dando la espalda a sus padres (Twitter/@csurDeportes)

Jugaban los chavales del Málaga CF contra los del Sporting de Portugal cuando desde el terreno de juego se percataron de que había un jaleo en las gradas que nada tenía que ver con aficionados animándoles, sino más bien discutiendo entre ellos. Ante este panorama, los jugadores del equipo malagueño junto con sus entrenadores decidieron parar el partido y dar una lección de civismo a quienes estaban allí, en su mayoría familiares.

🙌👏👏 Niños del Málaga CF paran un partido y recriminan a sus padres por discutir en la grada | Más info ℹ️ y vídeo completo ▶️ https://t.co/wzGtyQq3pT pic.twitter.com/LNgXfHjdKB — CanalSur Deportes (@csurDeportes) 16 de junio de 2019

El encuentro, retransmitido en directo por Canal Sur, estaba siendo comentado por Santiago Roldán, Ángel Acién y Javier Franco, como indica la propia cadena andaluza en su web. A los tres les pilló por sorpresa la reacción de los jugadores malagueños y no cesaron en aplaudirles y comentar positivamente lo que se estaba viendo en pantalla.

Esto, como se puede observar en el tuit más arriba, no fue otra cosa que a toda la plantilla del Málaga CF junto con sus técnicos plantándose delante de la grada donde se había producido el enfrentamiento y dándole la espalda. En ese momento, uno de los comentarista menciona que es comprensible que en ocasiones aparezcan nervios, puede pasar, pero que en ningún momento deben “transformarse” en esto. Es decir, en un encontronazo entre aficiones.

Otro de los encargados de la retransmisión del torneo de fútbol base de Costa de la Luz Cup, celebrado este fin de semana en Punta Umbría (Huelva), no puede menos que felicitar a los futbolistas. “Bravo por esta imagen que nos están regalando”, agradece. Una vez que los niños se dieron la vuelta, ya mirando a las gradas, donde la mayoría de espectadores son sus propios padres y familiares -como apuntan desde Canal Sur- hicieron un gesto con el dedo recriminándoles su actitud.

Después de eso volvieron al campo para seguir jugando. Y mientras lo hacían, arengados por su entrenador, otro de los comentaristas lanzó una reflexión que se hacen muchos aficionados al deporte en las categorías inferiores. ¿Por qué esto no pasa, por ejemplo, en el baloncesto? No es habitual ver este tipo de escenas, de adultos enfrentados en las gradas en otras disciplinas. Según el periodista de Canal Sur esto se debe a que “el fútbol está muy contaminado, no se dan cuenta de que esto es para pasárselo bien”.

Las imágenes de ese momento, de esa lección que los niños han dado a los adultos, se ha vuelto viral en Twitter, donde el vídeo compartido por Canal Sur acumula más de 47.000 visualizaciones en menos de 24 horas y muchos comentarios aplaudiendo a los jugadores y recriminando a los aficionados su actitud y el mal ejemplo que dieron.

Vergüenza les debería dar a esos padres que sus hijos tengan que llamarles la atención. La falta de civismo es otra de las lacras que impregna a la sociedad. — SFC Leyendita (@Rafhyta86) 17 de junio de 2019

Y a esos padres, ¿se les cayo la cara de verguenza por gesto de sus hijos? porque a mi como padre que soy, se me hubiera caido en pedazos. — salvi (@savarito76) 16 de junio de 2019

Los padres son el problema del fútbol base, ganar a toda costa, no importa los valores que se deben transmitir con el deporte, mi felicitación a esos entrenadores del @MalagaCF y a los niños por la lección que les a dado a esos padres y al mundo del fútbol 👏👏👏 — Manuel Anguas (@ManguasAnguas) 16 de junio de 2019