La clave del éxito de Marc Gasol: cultivar su propia comida

Marc Gasol | Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

En sus primeras Finales de la NBA, el español Marc Gasol fue determinante para que los Toronto Raptors se coronaran como los primeros campeones fuera de EEUU.

Con 34 años cumplidos en enero, Gasol da señales de estar físicamente entero, fruto no solo de haber regulado el tiempo que permanece en cancha (en 26 juegos de la temporada regular con los Raptors promedió 24.9 minutos, y en 53 partidos con los Memphis Grizzlies, antes de su traspaso, fueron 33.7 minutos), sino de una decisión personal que tomó en 2014, que le ha permitido mejorar su cuidado nutricional y por ende sus condiciones atléticas.

Marc Gasol lucha por el balón con Kevon Looney, de Golden State Warriors, durante el juego 4 de las Finales de la NBA 2019 (Foto Ezra Shaw/Getty Images).

Construyendo su propia dieta

El español en la actualidad pesa 255 libras (115 kilos), distribuidas en sus 216 centímetros de altura, pero en la secundaria, época previa al ingreso a la NBA en 2008, tuvo picos de hasta 359 libras (180 kilos).

La temporada 2013-2014 concluyó con un balance aceptable para Gasol y los Grizzlies, que accedieron a los Playoffs pero cayeron en primera ronda ante los Oklahoma City Thunders de Kevin Durant, Russell Westbrook y Serge Ibaka, entre otros.

En esa serie, Gasol completó unos de sus mejores números en Playoffs, con 42.8 minutos de promedio, 17.3 puntos, 4.4 asistencias y 1.7 robos. pero él quería más.

En el verano de 2014, antes del Campeonato Mundial de Baloncesto que se disputó en agosto en España, Gasol se involucró con un plan para disminuir de peso y procuró seguir una dieta de la que eliminó los alimentos procesados, los azúcares y las carnes rojas, y privilegió los productos vegetales.

Pero el español quiso ir más allá, y decidió plantar sus propios alimentos en un jardín de su casa en Memphis. Lo hizo “porque tenía el espacio y porque me eduqué en la manera cómo ciertos alimentos pueden afectar el cuerpo”, señaló en una entrevista para la revista GQ en 2017.

Su compañero en los Grizzlies, Mike Conley, no creyó que quien veía en la televisión disputando el Mundial fuese Gasol. “Parecía como si hubiese perdido 50 libras”, dijo en noviembre de 2014 a The New York Times. Corrían apenas el primer mes de la temporada 2014-2015, y el desempeño del pívot era catalogado como de un seguro candidato a MVP. Gasol fue clave para el mejor inicio en la historia del equipo de Memphis: 15 partidos ganados y solo dos perdidos.

En las declaraciones a GQ, el pívot contó cómo creó la huerta agrícola en su hogar: “Vivimos en una cima, así que tenemos diferentes niveles de metros por el terreno, dos de 150 metros cuadrados cada uno, que son suficientes para mí para cultivar más de lo que quisiera. Por ejemplo, si tengo cuatro o cinco plantas de zucchini, vas a tener zucchini para todo el mundo, para tí, tu familia y tus vecinos”.

Su apuesta no ha sido en vano en lo deportivo. Desde que tomó dicha decisión, en 2014, Gasol ha tenido algunos de sus mejores años en algunos de los apartados estadísticos. En 2016-2017 promedió 19.5 puntos y 4.6 asistencias por juego, sus mejores performance de su carrera en esas variables.

Ese estilo de vida se lo ha querido impregnar a sus hijos Julia y Luca junto a su esposa Cristina, con quienes suele compartir tiempo en el jardín y además enseñarles hábitos alimenticios saludables.

“Creo que, una vez que tuve mis hijos, me hizo pensar ‘mira, tienes que ser lo mejor que puedas ser a fin de que ellos cuenten con un buen ejemplo en casa’ (...). Quieres proveerles los mejores alimentos, lo mejor para ellos. Y para mí, eso era más importante que mí mismo. Obviamente, terminó siendo algo bueno para mí”, afirmó en una entrevista con ESPN en marzo de 2018.

De hecho, cuando los viajes y las concentraciones se lo permiten, el español pasa gran parte de su tiempo en el jardín, y se encarga de que todo esté en su punto, incluyendo comprar los productos como fertilizantes y abono, que los adquiere a productores locales.

Otros casos de deportistas vegetarianos

Marc Gasol integra la lista de deportistas de alto rendimiento que han asumido una postura frente a sus hábitos alimenticios inclinada hacia el vegetarismo.

En 2015, el futbolista argentino Sergio Agüero declaró que para evitar tantas lesiones musculares que lo estaban afectando en su carrera, abolió las pastas, las carnes y los azúcares de su dieta.

Las hermanas Venus y Serena Williams también han adoptado un régimen similar desde hace algunos años, primero como una necesidad de la primera por sufrir una enfermedad autoinmune que obligaba a ingerir vegetales para mitigar ese impacto, y luego por gusto.

Otro basquetbolista estrella de la NBA, Kyrie Irving, de los Boston Celtics, también es vegano, al igual que el quíntuple campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.