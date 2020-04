López Obrador frente a las mineras canadienses ¿ser o no ser?

La situación que vive el mundo y el país tiene un impacto que trascenderá la coyuntura.



Se equivocan quienes conciben las crisis sanitaria y económica como una mera circunstancia casual y pasajera.



El mundo no será el mismo y México no será la excepción.



La dramática realidad que estamos enfrentando todos, no tiene un símil para nuestras generaciones.



En el terreno económico en México se ha producido un debate entre las cúpulas empresariales y el Presidente de la República.



Han estado al margen de esta disputa los millones de pequeños y medianos empresarios, que son quienes sufren en primer lugar los efectos de la pandemia del Covid y sus impactos económicos colaterales



Uno de los elementos que ha polarizado el debate entre las cúpulas empresariales y las gubernamentales ha girado en torno a la posible adquisición de deuda, o no, para enfrentar la crisis económica.



Los representantes del sector empresarial ven en el endeudamiento una de las salidas.



El presidente de la República afirma que su gobierno no contraerá más deuda. Sin embargo, en la Ley de Ingresos del 2020, aprobada por el Congreso de la Unión, se aprobó un techo de endeudamiento de casi 695 mil millones de pesos para el año 2020.



La pregunta es ¿si no quieres deuda para qué apruebas endeudarte? A menos que el Presidente, como suele decir “tenga otros datos”.



No obstante, tanto unos como otros, guardan silencio frente al gran robo que sufre nuestro país tanto de recursos minerales, como de los impuestos que injustamente se llevan del país las mineras canadienses, los cuales podemos y debemos recuperar para incorporarlos a nuestro desarrollo, sin debate de por medio.

La base de este saqueo es el convenio que aprobó el Senado de la República en tiempos de Vicente Fox, y después Felipe Calderón firmó con Canadá, “para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta”, publicado en el DOF, el 20 de junio del 2007.



Dicho convenio se ha traducido, según la Auditoría Superior de la Federación en su “Informe de Evaluación 1579 de Política Pública Minera”, en una raquítica recuperación fiscal en materia minera, en donde las empresas canadienses controlan el 74% de esta actividad.

En dicho informe se establece que en el periodo 2006-2015 la recaudación por cobro de derechos a la minería fue de 22 mil 396.9 millones de pesos, los cuales representaron el 1.3% de los 1,714,342.8 millones de pesos que generó la explotación de minerales como el oro, plata, cobre, zinc, plomo, sal, fierro, yeso, dolomita. (pag.224).



Estamos ciertos que la cuestión fiscal no es el único tema de la actividad minera, la cual contiene aristas que van desde la situación medio ambiental, su impacto negativo en las comunidades indígenas y rurales, hasta asuntos de Seguridad Nacional, entre otras.

El gobierno actual en forma permanente insiste en que los responsables del desastre nacional son los gobiernos anteriores.

En parte tiene razón, pero de nada sirve dicho argumento, si el actual gobierno no hace nada para contener, reformular o re direccionar lo mal hecho en las administraciones pasadas.

Por ello, creo que más allá las palabras, el presidente López Obrador tiene la oportunidad de echar abajo una de las acciones más deleznables llevadas a cabo por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

No se trata de quitar concesiones ya otorgadas, ni de ejercer medidas que pudieran ser consideradas o etiquetadas como anti capitalistas: simple y llanamente se trata de recuperar lo que es nuestro, lo que en derecho nos corresponde, para atender los urgentes reclamos nacionales en materia de desarrollo.

¿Qué tan dispuestos están el gobierno actual y el Senado de la República para cancelar un convenio leonino, aprobado y firmado con el gobierno de Canadá por los gobiernos neoliberales, y que se sigue llevando miles de millones de pesos, que son nuestros y se reclaman para el desarrollo del país?

El Presidente de la República y el Senado tienen la palabra.

Si lo hacen tendrán el reconocimiento de muchísimos mexicanos. Si no lo hacen entonces sabremos una vez más, que son sólo puro jarabe de perico.