Kily Gonzalez reveló que fue jugador del Real Madrid por unas hasta que llegó Maradona

​Cristián Alberto González Perret, conocido popularmente como Kily González, fue uno de los mejores jugadores en su puesto durante la década de los 90 y de los 2000. Con una zurda de oro, este jugador veloz podía abarcar toda la banda izquierda, su garra y su pundonor hicieron las delicias de la afición.

El salto a Europa lo realizó en 1996, poniendo rumbo desde ​Boca Juniors hasta el Zaragoza, donde paso tres temporadas. Pero dicho salto pudo haberse hecho con anterioridad. En una entrevista al programa Libero de TyC Sport, él mismo afirma que antes de jugar en la escuadra xeneize tuvo la oportunidad de jugar en el ​Real Madrid.

El jugador cuenta que la ocasión de ser parte del equipo blanco le vino en un partido entre su primer equipo, ​Rosario Central, contra su futuro equipo Boca Juniors en la Bombonera: " Jugamos un Central - Boca en La Bombonera. Ese día Maradona salió a decir que los chicos de Central le dieron un baile a Boca. Ese partido lo estaba viendo Jorge Valdano y él en ese momento dirigía el Real Madrid". El equipo merengue era desconocido para Kily pues no tenía los medios para informarse sobre ello.

También en la entrevista explica porque no se unió al equipo español, y no es otra razon que el gran Diego Maradona, la estrella le convenció para unirse a él y no se fuera del continente todavía: "Me mandaron un precontrato para firmar con el Real Madrid pero en el medio se metió Maradona para ir a Boca. Me llamó Maradona a mi casa, imaginate, una cosa de locos. '¿No queres venir conmigo a jugar a Boca?', me preguntó. Yo tenía 20 años y te imaginas, voy corriendo. Y ahí se terminó descartando al Real Madrid y yendo a Boca"





Kily González después de Rosario, Boca y el Zaragoza llegó al Valencia. Sería en el equipo del Turia donde conseguiría sus mejores éxitos con dos finales de Copa de Europa y ganando la liga en un equipo que no la lograba desde hacía 31 años. Tras el ​Valencia su siguiente equipo fue el Inter de Milan con el que consiguió dos ligas, una copa y una supercopa. Tras ello volvió a Argentina hasta su retirada en 2011.