Kenia prohíbe plásticos de un solo uso en parques y playas

(Bloomberg) -- Kenia ha prohibido los plásticos de un solo uso en las playas, parques nacionales, bosques y áreas de conservación como parte de sus medidas para frenar la contaminación.

Los turistas que visiten estos lugares, así como los hoteles y alojamientos ubicados en estas áreas, ya no podrán usar artículos como botellas, pajitas, cubiertos, platos, tazas y bastoncillos de algodón a partir del viernes, y deberán buscar sustitutos, de acuerdo con Najib Balala, secretario del gabinete de turismo y vida silvestre.

El Gobierno dijo que la prohibición ofrece la oportunidad de utilizar alternativas como productos de madera, metálicos o de papel y materiales locales, tales como cáscaras de coco y bambú. La mayor economía del este de África prohibió el uso de bolsas de plástico en agosto de 2017 y “desde entonces ha logrado un éxito de más del 80% en la aplicación de la prohibición”, según el Ministerio del Medio Ambiente.

Las botellas de PET (tereftalato de polietileno) son los artículos de plástico de un solo uso más comunes que ensucian los parques y playas de Kenia, dijo Balala. Otros artículos ahora prohibidos en las áreas protegidas de Kenia incluyen cigarrillos con colillas de plástico, paquetes de patatas fritas, envoltorios de caramelos y artículos de higiene desechables empaquetados con material prohibido, como jabones, lociones o champús.

El turismo es uno de los principales generadores de divisas de Kenia, con unos ingresos de 163.500 millones de chelines (US$1.540 millones) en 2019, y llegadas internacionales de 2,05 millones de visitantes. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones del sector de la hostelería permanecen cerradas debido a la pandemia de covid-19.

Aproximadamente un 50% de los residuos de plástico en todo el mundo proceden de paquetes de un solo uso, según el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas.

