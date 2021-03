Julieta Prandi: “Mi ex me llegó a convencer de que yo tenía cáncer”

Instagram

Julieta Prandi contó un traumático episodio que vivió cuando le pidió el divorcio a su exmarido, Claudio Contardi.

En diálogo con Viviana Canosa en Viviana con vos, en A24, y acompañada por su abogada, Ana Rosenfeld, la modelo relató cómo fue amenazada de muerte por el padre de sus hijos, a quien recientemente se le solicitó ante la Justicia que interrumpa el régimen de comunicación con los niños hasta que se le realice una pericia psicológica, lo cual se suma a la denuncia por abandonar a los pequeños en la puerta de su casa.

“Fui amenazada de muerte. Me decía que no iba a cumplir años, que me iba a llegar una corona”, recordó Prandi con voz entrecortada. “En 2018, cuando le pido el divorcio, yo estaba trabajando con Moria Casán [en Incorrectas] y empecé a tener un problema físico, me empecé a descomponer, a bajar mucho de peso y él me llegó a convencer de que yo tenía cáncer de estómago, me convenció y yo decreté que tenía eso, pero tenía un estresazo”, contó, y remarcó que Contardi “es un psicópata”.

“És un misógino, es un maltratador. Cuando estaba en la casa me robaba los documentos para que no pudiera ir a trabajar. Es una persona que me vendió un mundo, después nació mi primer hijo y me estafó un departamento, me hizo firmar un permiso para poder usar mi dinero, se llevó todo lo que estaba en mi casa de seguridad”, agregó.

Prandi, quien actualmente se encuentra en pareja con Emanuel Ortega, describió cómo Contardi fue ejerciendo violencia sobre ella paulatinamente. “Primero me alejó de mis amigos y de mi familia. Yo estuve cuatro años sin hablar con mis papás, cuando llamaban él cortaba el teléfono. Mis papás conocieron a Rocco cuando yo me separé”, sumó, aludiendo al momento del inicio de la relación. “Yo tenía ganas de tener una familia, además venía de malas experiencias y me obnubiló, pero después del nacimiento de mi primer hijo sus celos se volvieron asfixiantes, no me dejaba actuar, no me dejaba ir a comer con mis amigas, no me dejaba de ninguna manera. Me llevaba a todos lados”, detalló la modelo y conductora.

“Yo lo dejé porque tenía miedo de morirme al lado de esa persona. No podía respirar al lado de él”, manifestó Prandi, al narrar los episodios de violencia verbal. Tras 12 años de relación y dos hijos en común, Mateo y Rocco, a finales de 2019 se divorció legalmente de Contardi y lo acusó de ejercer un “maltrato frecuente”. La separación incluyó denuncias por violencia de género, y ahora se suma la disputa por la tenencia de los menores.