Jugadores, técnico y directiva son todos culpables del mal momento de Rayados de Mont

​​Monterrey no ha podido ganar un solo partido en el Clausura 2020 y ocupan el último lugar de la tabla general, con tres puntos que derivaron del mismo número de empates. El campeón del fútbol mexicano ya suma cinco derrotas en apenas 8 fechas.





Tras el regreso de Antonio Mohamed a mediados del torneo pasado, Monterrey levantó su nivel y estuvo varios juegos al hilo sin perder, hasta que el Liverpool, campeón de Europa, los venció en el Mundial de Clubes. Esta inercia les duró hasta diciembre, donde levantaron el título del Apertura 2019, su primero de liga desde 2010.

Pero ahora, en este torneo, no han ganado un solo partido de liga, pero siguen en la disputa por la Copa MX, jugarán las semifinales ante Juárez el siguiente 4 de marzo. Los jugadores que quedaron campeones permanecieron en el equipo, con excepción de Rodolfo Pizarro, pero otros llegaron, como Aké Loba. Los Rayados simplemente no han jugado bien y no han sumado tres puntos en un solo partido.

La pregunta es, ¿De quién es culpa el mal rendimiento? Y la respuesta es de todos los involucrados, tanto de los jugadores como de Antonio Mohamed. El 'Turco' no ha podido transmitir sus ideas y él mismo admitió que la forma de Monterrey se debe más a un problema psicológico, pues tampoco han habido lesiones. Es inexplicable que uno de los planteles más caros del fútbol mexicano tenga 3 puntos de 24 posibles.

Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, aseguró esta semana que la continuidad de Antonio Mohamed no está en duda y que tiene el respaldo total de la directiva. 'Tony' debería de permanecer al frente de la Pandilla, pues a pesar de la mala forma en liga, siguen peleando por la copa y además, los hizo campeones hace menos de tres meses.

Lo que es un hecho es que se necesita un cambio radical en Monterrey, ya sea de alineación o de sistema, pero tiene que ser un cambio que se refleje en el terreno y Antonio Mohamed ya tiene que actuar, pues su fórmula no ha dado resultado en 8 Jornadas.