Los jugadores que deben salir del Club América

​Terminó el 2019 y el ​América no pudo conseguir el ansiado título de Liga, pues quedó fuera en semifinales del Clausura y no pudo completar la remontada ante ​Monterrey para ganar la final del Apertura, esto puso en la cuerda floja a algunos jugadores que desesperaron al aficionado azulcrema a lo largo del año.





Carlos Vargas

El primero de ellos es Carlos Vargas, el juvenil de 20 años que, a pesar de su juventud, ha demostrado no estar a la altura del equipo más grande de México. La edad ya no debe de ser una excusa para defender su pobre rendimiento en la zaga americanista, pues no ha podido consolidarse como un suplente de confianza y ha dejado en una zona de confort a Emanuel Aguilera y Bruno Valdez.

Se formó en la cantera de los Xolos y en 2017 llegó al América de la mano de Miguel Herrera, pero sus participaciones dentro del terreno de juego entorpecen a la línea defensiva por sus erróneo posicionamiento a la hora de marcar con y sin balón, además de estar bajo la lupa en cada partido. Su continuidad comienza a ser insostenible y las llegadas de Sebastián Cáceres, Escoboza y Fuentes estarían borrándolo completamente del plantel.

Roger Martínez es uno de los elementos más polémicos del plantel, pues empezando el segundo semestre del año externó sus deseos de salir del equipo tras su buena participación en la Copa América, pero se quedó y explotó sus cualidades durante medio torneo, conformándose como el referente en ataque de las Águilas. Posteriormente sus indisciplinas dentro del terreno de juego le hicieron perder minutos y terminó como suplente. Ya nos son suficientes los chispazos esporádicos por partido.

Lo mostrado en la final del Apertura 2019 acabaron por desesperar a un gran sector de americanistas, pues todos los minutos que jugó caminó dentro del campo a menos de que tuviera el balón en sus pies, provocando impotencia entre aficionados y compañeros, pues no demostró sacrificio ni corazón, algo indispensable para este equipo. Su salida debería ser inminente y el América debería estar buscando un nuevo delantero.

Emanuel Aguilera

Otro elemento que debería estar viviendo sus últimos momentos con americanista es Emanuel Aguilera, siempre y cuando se fiche un central con trayectoria capaz de suplir a un jugador con la experiencia de Ema.





Su nivel nunca ha sido espectacular, pero ha cumplido en la zaga; sin embargo, su rendimiento está lleno de altibajos y suele tener errores puntuales por falta de capacidad con el balón. Su salida se debe dar por la exigencia de mejorar el nivel de la defensa, no por tener pésimas actuaciones. El argentino cumplió, pero es momento de dar un salto de calidad, y si es nacional, mejor, pues los extranjeros comenzarán a ser un dolor de cabeza para el Piojo con la llegada de Cáceres.

Última oportunidad

Andres Ibarguen

Hay otros dos jugadores que deberán entrar a su última chance de ganarse un lugar en el Club América. El primero es Andrés Ibargüen, el colombiano que te puede dar partidazos llenos de desequilibrio, regate y goles, como contra Toronto, ​Chivas o ​Cruz Azul, pero también puede caer en lesiones y fatiga que no permiten contar al 100% con él.





El próximo semestre deberá estar sano y convertirse en uno de los referentes por las bandas, una zona donde tampoco abundan jugadores azulcremas, misma donde Córdova ya le ha ganado la partida en varias ocasiones.

Nicolas Castillo

Nicolás Castillo debe tener el odio y desesperación de varios americanistas sobre los hombros, sobre todo después de fallar uno de los penales más importantes en los últimos años; sin embargo, su capacidad cuando está pleno físicamente y con continuidad es indiscutible, el tema es que logre cumplir un torneo sin lesiones y es ahí donde yace su problema.





El chileno es muy joven y tiene una gran proyección, a pesar de ser todo un conocido en México. A sus 26 años tiene la oportunidad de consolidarse (de una vez por todas) en el equipo más importante de Mexico. Su hambre y ganas por hacerlo lo vuelven más peligroso, pero todo estará condicionado a su suerte con las lesiones.