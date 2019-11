​Los jugadores que deben salir de Chivas al culminar el torneo

Queda solamente una jornada para culminar la fase regular del Torneo Apertura 2019 y a pesar de ello ​Chivas todavía guarda leves esperanzas de poder avanzar a la Liguilla luego de la caída de ​Xolos frente a ​León en el Estadio Caliente, aunque todavía debe esperar una derrota de ​Rayados frente a ​Atlas en el Estadio BBVA Bancomer y un empate entre ​Pachuca y ​Pumas en el Estadio Hidalgo, sumado a que debe vencer a ​Veracruz en el Estadio Akrón.













Por tal motivo, sólo queda una fecha para que varios elementos rojiblancos le llenen el ojo al técnico Luis Fernando Tena y sobre todo al director deportivo Ricardo Peláez, quien está viendo el tema de los refuerzos y por ello ya debe tener una probable lista de transferibles, la cual mostró el Diario Récord este jueves.

La verdad es que el Guadalajara tuvo un mal campeonato y varios de los jugadores quedaron a deber, sin embargo, hay algunos que se salvan como Isaác Brizuela, Jesús Molina, José Antonio Rodríguez, Hiram Mier y en últimas fechas, Alan Pulido y hasta Javier López, pero hay otros que corren un grave riesgo de cambiar de aires para el Clausura 2020.





Según 'RÉCORD', esta sería la lista de transferibles de Chivas:



- Raúl Gudiño

- Oribe Peralta

- Gael Sandoval

- Alejandro Zendejas

- Alex Mayorga

- Michael Pérez

- Alan Cervantes

- Guillermo Madrigal

- Josecarlos Van Rankin



¿Quién merecería seguir con el Rebaño Sagrado?  pic.twitter.com/tSs7JHLiRc























— Fanbolero (@fanbolero) November 21, 2019









Uno de los mencionados para salir es Raúl Gudiño, no por su calidad, sino por la necesidad de sumar minutos y poder seguir en el radar de la selección mexicana ya que Toño le ganó la batalla, además constantemente se ha rumorado que Hugo González está en la órbita de los tapatíos y ahora hay otra opción que supuestamente es Jesús Corona, que ya no seguiría en planes de ​Cruz Azul, mas quiere volver a su ciudad natal, Guadalajara, no obstante, no habría necesidad de desprenderse de los servicios del ex Porto ya que el arco está en buenas manos con los dos canteranos.

Ahora sí vienen los que definitivamente deben abandonar el barco, uno de ellos es Josecarlos Van Rankin, que en su primer certamen como chiva tuvo un buen desempeño, pero poco a poco fue bajando hasta el extremo de que ahora es un relevo, y siguiendo con el tema de los defensores, es muy difícil que Carlos Villanueva pueda ganarse en lugar en el once inicial y también podría irse a foguear a otro club en forma de préstamo como lo han hecho Hedgardo Marín, Ronaldo Cisneros o Miguel Basulto.





Raúl Gudiño hizo un buen mundial sub-17 en 2013 y llegó a Europa, jugó con Porto B, APOEL y Unión Madeira. Hoy es portero de Chivas y ha tenido partidos con la selección mayor.



Su techo aún es alto y necesita seguir desarrollándose, esperemos que Chivas sea el equipo correcto. pic.twitter.com/Rdi338YT9r



— Rectángulo Verde (@RectanguloVerde) November 20, 2019









En el mediocampo, quien sin duda alguna fue la mayor decepción, tomando en cuenta que arribó a Verde Valle en lugar de José Juan Vázquez, es Gael Sandoval, que definitivamente ha perdido toda oportunidad pues en dos años no llegó a ser ningún referente tal como lo hiciera El Gallito, y desafortunadamente para él, no podrá seguir convenciendo al Flaco pues fue expulsado en el último partido del Rebaño y no verá acción contra los escualos; asimismo, si se desea darle entrada a otros en dicha posición se deberían desprender por ahora de Alejandro Zendejas y Alan Cervantes, productos de las Fuerzas Básicas pero que todavía les falta mucha experiencia y más si al segundo en su momento el técnico José Saturnino Cardozo lo llamó el Kevin De Bruyne mexicano; también se habla mucho del posible adiós de Michael Pérez y Dieter Villalpando, pero quedarían en duda porque muchas veces son futbolista cumplidos y tal vez puedan reaccionar.

Ya en el tema de la delantera, Oribe Peralta es uno de los grandes candidatos a abandonar la institución pues no cumplió con el objetivo número uno, ser un referente del ataque, ni un solo tanto logrado en la Liga MX y sólo uno en la Copa MX, eso dice demasiado y tal como varios Chiva-Hermanos sabían, llegaba ya en su peor momento arrastrando lesiones y sin condición debido a su edad; el caso de Luis Madrigal ya lo sabemos, jamás ha acabado de convencer a los estrategas y su carta realmente pertenece a ​Rayados, así que podría irse sin pena ni gloria, mientras José González y César Huerta deben analizarse a fondo, ya que tienen calidad, pero realmente les falta más fogueo, así que no sería raro verlos salir a préstamo sobre todo si se habla de un posible arribo de Uriel Antuna o el retorno de José Macías.













Al final, la moneda queda en el aire ya que ni siquiera se sabe con certeza si Tena se mantendrá en el banquillo recordando que El Cabecita de Oro tiene otros nombres en su lista para iniciar la reestructuración con el propósito de evitar la quema del descenso y volver a ser protagonistas para que al mismo tiempo califiquen a la Liguilla.

