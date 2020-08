Los jugadores que han dado positivo por coronavirus en la Liga: ¿Qué equipos han sufrido el COVID-19 entre sus jugadores?

De momento ya son 12 los equipos de Primera División que ha confirmado casos por Covid-19 tras someterse a las pertinentes pruebas, si bien por suerte, la información confirmada por dichos clubes no incluye ningún caso grave, pero si deben mantenerse o se han mantenido en cuarentena.

Deportivo Alavés

Athletic Club

Atlético de Madrid

Barcelona

Betis

Cádiz

Celta

Eibar

Getafe

Granada

Huesca

Levante

Osasuna

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Valencia

Valladolid

Villarreal

Alavés

Tres casos: El club no ha hecho público los nombres de los contagiados.

📋 Comunicado Oficial — Deportivo Alavés (@Alaves) August 11, 2020

Athletic Club

Seis casos: El club bilbaíno confirmó que entre su plantilla había seis positivos entre los que se encontraban Williams o Unai López como así confirmaron ellos mismos.

ℹ️ Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub 🦁 https://t.co/H8vXjn1Bhc — Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2020

Atlético de Madrid

Dos casos: Tanto Vrsaljko como Correa confirmaron que habían dado positivo en las pruebas PCR. Ninguno de los dos podrá jugar los cuartos de final de la Champions League. Simeone decía en rueda de prensa que "duele" no tener con el equipo a Sime Vrsaljko y Ángel Correa, aislados en sus domicilios por sus positivos por Covid-19, aunque esperó disponer de ellos "en el andar" del torneo si avanzan en la competición.

Barcelona

Dos casos: Todibó fue el primero en confirmarlo: "Hola a todos, os informo que he dado positivo por covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado. Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus".

Ya el viernes, el día de partido ante el Bayern, el Barcelona comunicó que Samuel Umtiti también había dado positivo. "Tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por Covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio. El Club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes", rezaba el comunicado.

[ÚLTIMA HORA ‼️]



El jugador @samumtiti, positivo por COVID-19



🔗 Conoce todos los detalles del estado de salud del francés: https://t.co/YjLjCVPHfU pic.twitter.com/FOo8LsSWbf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 14, 2020

Betis

Tres casos: El Betis ha comunicado dos nuevos positivos que se suman al de Loren de hace unos días, quien se encargó de hacer público que había dado positivo en los test del coronavirus. "Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”. En su nuevo anuncio el cuadro bético informa que Los afectados se encuentran asintomáticos y con buen estado de salud"

📣 Comunicado del #RealBetis: COVID-19 📄👇



➡ https://t.co/UvG9VJEXXF pic.twitter.com/ND9vds8IoD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 14, 2020

Cádiz

Cero casos: De momento no existen positivos entre la plantilla gaditana que vuelve a Primera.

Celta

Dos casos: El club confirmó la existencia de positivos sin que por el momento se haya hecho público quiénes son.

🔊 "Somos rigurosos. Non podemos dar nomes, non podemos dicir que xogadores dan positivo nos tests, hai un protocolo de LaLiga. Hoxe fixéronse novas probas e agardamos polos resultados".



En directo: https://t.co/WcUqrSwGfd #InformeRCCelta — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) August 13, 2020

SD Eibar

Un caso: El club armero ha comunicado que uno de sus futbolistas ha dado positivo. Añade que "se encuentra aislado y en buen estado de salud" sin que se conozca su identidad.

Getafe

Cero casos: El club madrileño no ha comunicado positivo alguno entre sus miembros.

Granada

Un caso: El conjunto nazarí informó de un caso y fue el propio Gonalons, quien confirmó que era él quien había dado positivo. "Hola granadinistas, quiero comunicaros que he dado positivo en Covid. Estoy recuperándome en casa para volver lo más pronto posible con mis compañeros en Granada".

Huesca

Dos casos: El nuevo equipo de Primera confirmó la existencia de dos positivos entre sus miembros sin que haya hecho público de quienes se trata. "El club ha activado el protocolo sanitario instaurado por LaLiga y el CSD y las dos personas afectadas, que se encuentran en buen estado de salud, están aisladas y en cuarentena en sus domicilios particulares".

