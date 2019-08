Los tres jugadores que llamaron a Griezmann para que fichara por el Barça antes del Juve - Atlético

​El fichaje de ​Antoine Griezmann por el ​FC Barcelona sigue levantando polémica. El ​Atlético de Madrid ha retirado la denuncia contra el conjunto azulgrana ante ​LaLiga, pese a que Éric Olhats, un antiguo consejero del jugador y ahora trabajador del Atlético, asegura que el fichaje se fraguó antes del Juventus-Atlético de Madrid de Champions y que tres jugadores llamaron al francés.

Eric Olhats, descubridor de Griezmann, se muestra dolido con el francés en una entrevista en su país.

"Cuando avanza se olvida de la gente que no forma parte del decorado"https://t.co/EBLQKcL9vj#RealSociedad pic.twitter.com/ozEAG6maEM

— Edición Gipuzkoa MD (@Gipuzkoa_MD) August 18, 2019

El francés concedió una entrevista a Le Journal du Dimanche, en la que desveló que ​Gerard Piqué y ​Luis Suárez llegaron a llamar a Griezmann varias veces mientras él era trabajaba con el francés. Además, afirmó que ​Lionel Mess i también lo hizo en una ocasión, para convencerle de su fichaje por el Barça a pocas horas de que los colchoneros se jugaran la clasificación contra la Juventus.





FBL-LALIGA-SERIEA-BARCELONA-NAPOLI

Olhats esgrime que "las negociaciones no se produjeron en el momento adecuado", ya que no es legal acordar un contrato con otro club en mitad de una temporada y fuera del periodo de traspasos, por lo que fue una negligencia. Pese a que argumenta que quizá las formas de salir no fueran las adecuadas, defiende que Griezmann tiene gran estima por el Atlético.





Antoine Griezmann,Luis Suarez

"Antoine no es un mal chico. Simplemente, cuando avanza no mira atrás. Se olvida de la gente que ya no forma parte del decorado", declaró visiblemente dolido por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Olhats, descubridor del talento de Griezmann, fue el encargado de llevarle a la Real Sociedad cuando ningún equipo apostaba por él por su físico débil y su baja estatura.

Continuar leyendo la historia

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!