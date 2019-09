Juan Román Riquelme: “Sería maravilloso ver a Messi con la de Boca”

​Juan Román Riquelme anunció su partido de despedida en la Bombonera. Será el 12 de diciembre y los invitados serán todos ex jugadores de ​Boca. ¿La única excepción posible? Lionel ​Messi.

"Me pidió que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá... Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", declaró Riquelme sobre esta posibilidad.

Por otro lado, comparó la situación del rosarino en Barcelona con su etapa en el Xeneize. "Le pasa lo que a mí con Boca, el ama muchísimo a su club. Ojalá que vuelva a ganar la Champions League, que es lo que quiere", agregó en diálogo con Tyc Sports.





Lionel Messi ya jugó en la cancha de Boca con la selección Argentina y disfrutó mucho de la experiencia. "Fue especial para mí jugar en la Bombonera, me gustó mucho. Incluso mis hijos lo disfrutaron muchísimo, era la primera vez que iban a la cancha y después siguieron cantando las canciones", declaró tras uno de los partidos. ¿Volverá para estar en la despedida de Riquelme?