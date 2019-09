El joven delantero del Tottenham por el que ya pelean Juventus y Real Madrid

​La Juventus y ​Real Madrid ya han echado el ojo a una de las nuevas perlas salidas en el mundo del fútbol. Técnicamente aún no ha jugado en un partido oficial con el primer equipo del Tottenham, pero sí lo ha hecho en la pretemporada ante los propios Juventus y Real Madrid.

El jugador es Troy Parrot, que tan solo tiene 17 años, pero según "Calciomercatto", el potencial del jugador no ha pasado desapercibido, y aunque el jugador no haya jugado de forma oficial con su club, ha sido incluido en la lista de jugadores del Tottenham para la Champions. No obstante, ya ha jugado en la selección sub 21 de Irlanda, donde ha marcado 3 goles en solo 2 partidos.

Republic of Ireland v Denmark - UEFA European Under-17 Championship: Group Stage

A finales de este mes, el Tottenham tiene un partido de Carabao Cup ante el Colchester United, y puede ser la oportunidad ideal para Troy Parrot de jugar y exhibirse en un escaparate mayor.

No obstante, como con cada uno de los jóvenes que irrumpen en el fútbol, hay que ir con calma y serenidad, ya que ya sabemos qué puede ocurrir con ellos si se creen que son mejores de lo que realmente son.