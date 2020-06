'Jota Jota' López comparó el descenso de River con el coronavirus

Juan José López rompió el silencio y se manifestó para hablar del difícil momento que le tocó atravesar con River en el año 2011: allí perdió la categoría en una fatídica promoción ante Belgrano de Córdoba. “Pelear el descenso fue como una pandemia. Todos te metían miedo”, aseguró en diálogo con Radio Impactop de Córdoba.





Por otro lado, el ex entrenador del club de Núñez aseguró que “la oposición estaba muy metida en el club e inventaba cosas”. A su vez, analizó: “Se llegó a eso por dirigentes que no habían hecho bien su trabajo. El final fue por decantación. Traté de dar todo y lo siento mucho. Me quedará una mancha más al tigre”.







“No me equivoqué en agarrar. Daniel (Passarella) me había ido a buscar después de que todos le dijeran que no. En la cabeza tenía que iba a pelear el descenso y si un club chico tiene presión, imagínate River”, enfatizó López.





En tanto, Juan José destacó la labor de quien hoy está al frente de la institución: para él, la comisión directiva “le hace bien al proyecto de Gallardo, un técnico que le dio mucho al club”. A su vez, afirmó sobre el futuro: “Hoy se valora todo por los resultados y yo busco algo de tranquilidad”.