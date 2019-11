José Juan Macías aceptaría regresar a Chivas

​Uno de los jugadores mexicanos que se encuentra viviendo buen momento es José Juan Macías. El delantero del ​León salió por la puerta trasera de ​Chivas; sin embargo, por su desempeño el equipo rojiblanco lo quiere de vuelta, y él no dudaría en regresar.

De acuerdo con información del exportero Moisés Muñoz, al 'JJ' no vería con malos ojos volver con el Rebaño Sagrado, aunque claro, sería su segunda opción en caso de no encontrar cabida en algún equipo del Viejo Continente.

“A él le gusta el tema de regresar a Chivas, en caso de no irse a Europa, a él le podría gustar el hecho de regresar a Chivas . Esto lo sé porque me lo han platicado, podría ser una posibilidad. No directamente él (se lo dijo a Muñoz), pero sé que le agradaría”, mencionó 'Moi'.

“Sí sé que a él le gustaría regresar a Chivas en caso de no ir a Europa. Yo no sé si ha hablado con Ricardo (Peláez), platicando me han dicho es que no le desagrada nada regresar a Chivas”, agregó el ahora comentarista.