Cómo fue la segunda jornada de Cosquín Rock Festival Online

Hubo un tiempo en que los roles de los que estaban arriba y abajo del escenario se trastocaban un poco, se confundían. Pandemia mediante, hoy las cosas de tan claras asustan. En el Cosquín Rock Festival Online sólo vemos a los que están arriba, en escena, tocando para un horizonte vacío. Como si estuvieran probando sonido, los músicos, más que nunca, se aferran a ese viejo eslogan que reza: "sin ustedes allá, nosotros acá, ¿para qué?".

Del otro lado llegan buenas noticias. No estás solo, no estamos solos. Más de 170.000 personas se conectan este sábado y domingo a la web del festival que, con entrada paga, vuelve a ubicar a los músicos sobre las tablas del Luna Park, La Trastienda, el teatro Vorterix y el Roxy, este último consagrado al stand up.

"Somos muy poquitos los que estamos haciendo lo que queremos", exclama Fernando Ruiz Díaz al frente de Vanthra y en el Vorterix. Mientras, en La Trastienda, los Turf deciden empezar su set con la voz en off de un noticiero que cuenta que ya son más de 4000 los muertos por coronavirus en la Argentina. Más tarde es La Joaqui la que apela al micrófono para contar que ella es medio "freaky", que le cuesta sociabilizar y más aún por streaming. Postales que de ser un Cosquín Rock presencial hubieran mutado en otras frases, otros síntomas. Pero esto es lo que hoy tenemos y es mucho más que nada.

En streaming y en directo -con excepción de las bandas latinoamericanas que grabaron previamente su participación-, el festival celebra la más particular de sus ediciones, después de conmemorar sus veinte ediciones por partida doble: primero con un regreso a la ciudad de Cosquín y luego con dos intensas jornadas en el aeródromo de Santa María de Punilla.

Al entrar a cosquinrock.net, previo a haber adquirido la entrada y, como consecuencia, el código de acceso al festival, nos encontramos con el típico mapa de un festival de música. Pero no hay que caminar hacia los escenarios sino hacer click y esperar unos breves instantes para que la banda o los solistas aparezcan en nuestra pantalla. En cada caso se puede optar por la cámara principal o algunas de las otras tres que registran cada detalle de los shows. Las excepciones son los shows que llegan del exterior, como la chilena Cami, los colombianos Monsieur Periné, los mexicanos Molotov o los paraguayos Kchiporros, entre otros, que grabaron previamente su participación.

