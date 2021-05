Jorge Rial fue agredido mientras viajaba hacia Miami a vacunarse

Farándula Show

A pesar de haber criticado a quienes viajaron a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, Jorge Rial voló a Miami el viernes pasado para recibir la inoculación y vivió momentos tensos en el aeropuerto y dentro del avión.

Así lo detalló Yanina Latorre, durante la emisión de este lunes de Los ángeles de la mañana (eltrece). “Cuando iba caminando [en el aeropuerto de Ezeiza], la gente le gritaba cosas y le decía cosas, y en el avión tuvo una ‘pequeña turbulencia´ con los pasajeros, aunque no pasó a mayores. No le fue fácil”, aseguró la panelista.

Además, Latorre contó que viajó solo y que está hospedado en el hotel Four Seasons de Miami. “Hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer [Romina Pereiro] haya viajado en otro avión, pero yo no lo pude chequear eso. Todo el mundo sigue diciéndome que viajó solo”, relató.

El anuncio de Rial

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de [Carlos] Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, tuiteó el viernes pasado el conductor, haciendo a referencia a las declaraciones recientes del procurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que no siente culpa por haberse beneficiado de la vacunación vip.

Jorge Rial anunció que viajará a Miami a recibir la vacuna

“Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron”, enfatizó.

Después, añadió: “Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”. Y cerró: “Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”.

El tuit de Jorge Rial contra la supuesta vacunación de Nacho Viale (Twitter @RialJorge/)

La noticia sorprendió, luego de que el conductor condenara públicamente a otras figuras de los medios que también optaron por inocularse en Miami. A comienzos de este año, cuestionó a Yanina Latorre, quien viajó para vacunar a su madre, y el pasado abril, cuando trascendió que Nacho Viale había sido visto en Estados Unidos, Rial usó su cuenta de Twitter para criticarlo con dureza: “Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira”, escribió.