De Jong puede discutirle seriamente la titularidad a Busquets después del partido ante el Chelsea

Sergio Busquets tiene un serio problema esta temporada con la llegad de De Jong. El pivote se ha tirado estos dos últimos años viviendo de los éxitos pasados. No es que no haya cumplido, pero desde luego, no ha estado al nivel que si tuvo en el pasado y ayer se vio claramente.

Los primeros minutos de De Jong ayer ilusionaron. Se ofreció a sus compañeros y dio una salida limpia y rápida al balón, generando que el juego del ​Barça tuviera más dinamismo. Con Busquets durante la primera mitad ocurrió todo lo contrario – el juego fue soporífero - y, para colmo, el internacional español se coronó con un fallo impropio de alguien de su calidad y que, ni mucho menos, se puede achacar a la falta de ritmo.





De Jong es un chico polivalente, que puede actuar tanto de interior como de pivote e incluso retrasar su posición al eje de la defensa. En el Ajax jugaba justo donde lo hizo ayer, pero acompañado, con alguien que le servía de apoyo. Ayer lo hizo solo y no desentonó, todo lo contrario, mostrando que no le pesa la camiseta del Barça.





No se pueden sacar todavía conclusiones relevantes, pero los primeros compases de la temporada han servido para sembrar al menos la duda sobre el puesto de pivote. Como mínimo, y para alegría de Valverde, Busquets ya tiene recambio de garantías. Dependerá todo un poco de como coloque el 'Txingurri' al holandés en el campo, o de como siga rindiendo Busquets ...