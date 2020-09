Jonathan dos Santos manda callar a los detractores de su hermano en el América

Giovani dos Santos siempre ha sido un jugador distinto gracias al talento que tiene en sus pies, sin embargo, es una realidad que el jugador de las Águilas del América no ha tenido la regularidad que él hubiera deseado tener a lo largo de su carrera, razón por la que ha recibido críticas de parte de aficionados y periodistas deportivos.

Ahora con su llegada al América estas críticas no han dejado de llegar hacía el 10 del equipo, sin embargo, es un hecho que desde que llegó al América las lesiones no lo han dejado en paz al mexicano, razón por la que no ha tenido los minutos deseados para mostrarse en el equipo de sus amores.

Esto lo ha dejado claro su hermano Jonathan dos Santos, futbolista del L.A Galaxy quien envió un claro mensaje a todos los detractores que ha tenido desde que llegó al América. Para Jonathan es un hecho que su hermano mejorará en la confianza gracias al gol que le dio la victoria a las Águilas en el Clásico Nacional contra Chivas la semana pasada:

Estoy feliz de la vida, se lo merece. Hablé después con él por FaceTime y también estaba muy feliz, ha sufrido muchísimo por culpa de las lesiones. Giovani metió el gol que le dará confianza y ha callado muchas bocas. El que es crack es crack y en el América va hacer cosas muy grandes este año Jonathan dos Santos

¡APOYA A SU HERMANO!



“Estoy feliz de la vida, se lo merece. Hablé después con él por FaceTime y también estaba muy feliz, ha sufrido muchísimo por culpa de las lesiones. Giovani metió el gol que le dará confianza y ha callado muchas bocas".



-Jonathan dos Santos pic.twitter.com/cQUXCZFSQb







— juanfutbol (@juanfutbol) September 26, 2020

? Jonathan dos Santos: “Giovani calló bocas con su gol en el Clásico, el que es crack es crack y en el América va hacer cosas muy grandes este año”. pic.twitter.com/YWmsImmYm5 — MLsin Muros (@MLsinMuros) September 26, 2020

La confianza ha vuelto a Giovani quien buscará seguir siendo un jugador determinante del América, razón por la que este domingo que se enfrente el América contra Cruz Azul volverá a ser titular.