'Jona' dos Santos declara que le gustaría jugar en el América con Giovani y Carlos Vela

​Jonathan dos Santos, mediocampista del LA Galaxy, aseguró en una entrevista que le gustaría jugar otra vez junto a su hermano Giovani, en las​ Águilas del América, también comentó que le daría la bienvenida a Carlos Vela.

En entrevista para el Diario AS, el menor de los Dos Santos comentó que siempre ha sido su sueño jugar en el América, como lo hizo su padre Zizinho en la década de los 80's o como ahora lo hace su hermano Giovani.

"Claro, siempre lo he dicho, siempre ha sido mi sueño jugar en América pero es muy cierto que estoy muy feliz aquí, con la gente… siento mucho cariño por ellos, mucho amor. Si fuera por mí, me quedaría a jugar toda mi vida aquí en el Galaxy, me gustaría hacer historia en este club. Como ciudad hay mucho mexicano y me siento muy arropado".