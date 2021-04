Por qué Jessica Alba se alejó de Hollywood en pleno auge de su carrera

Jessica Alba

A principios de la década de 2000, Jessica Alba era uno de los nombres más importantes de Hollywood gracias a su participación en series de televisión como Dark Angel y películas como Los cuatro fantásticos. La joven actriz también era considerada un icono sexual y su rostro era una constante en las revistas. Sin embargo, repentinamente dio un paso al costado. Más de una década después, cuenta los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

La salud y la maternidad han sido fundamentales para resolver alejarse de la industria. La intérprete cuenta que la llegada de su primer hijo, Honor, en 2008, fue el motivo principal del cambio. “Llegó ese momento de decir: quiero vivir y pasar tanto tiempo como sea posible con esta personita que estoy trayendo al mundo”, expresó en una entrevista con la revista digital Romper.

Durante su embarazo, Alba también temía que algunas dolencias físicas le impidieran cuidar en condiciones de su bebé si recaía en las enfermedades de su infancia y que esto le impidiese ejercer la maternidad como deseaba. “Mi mamá tuvo cáncer a una edad muy temprana, con apenas 20 años. Yo crecí con una enfermedad crónica. Me sometieron a cinco cirugías antes de cumplir los 11. Tuve alergias crónicas y me hospitalizaron mucho cuando era una niña. Entonces mi salud importaba a la hora de criar a un hijo y para que esta personita estuviera bien”, expresó.

Aproximadamente cuatro años después de convertirse en madre por primera vez, Alba dejó de actuar. Desde que estrenó en 2010 películas como El demonio bajo la piel, la californiana redujo sus papeles en Hollywood y la maternidad hizo que cambiara sus prioridades. “Yo no me preguntaba: ‘¿Volverán a contratarme alguna vez?’. Francamente, estaba en la cima de mi carrera pero no podía volver a lo que estaba haciendo antes y ser auténtica. Simplemente no pude. No me importaba de la misma manera”, valora hoy.

Ese quiebre en su vida tomó forma en Honest Company, una empresa dedicada a la creación y venta de artículos para bebés, mujeres y el hogar, orgánicos y sin componentes tóxicos, que cofundó en 2012. Valorada en mil millones de dólares, la exitosa compañía la llevó a aparecer en la portada de la revista Forbes y a reunir una gran fortuna.

“Ser buena a la hora de crear una marca y un negocio es muy difícil. Intento mejorar cada día como empresaria, pero se necesita mucho más que tu influencia y tu fama y que hacer una gira de promoción, elegir un par de diseños y poner tu nombre en el paquete”, reflexiona sobre su empresa, cuyas ventas han prosperado durante la pandemia: Vogue Business señaló que la compañía facturó 350 millones de dólares en 2020.

Consciente de que su paso por Hollywod parece ya formar parte del pasado y ante la dificultad para conseguir papeles protagónicos, Alba se reafirma en sus elecciones y expone algunas críticas a la industria. Por ejemplo, cuestiona los estereotipos en el cine. “A mí me decían: ‘No sos lo suficientemente latina para interpretar a una latina, ni lo suficientemente caucásica para ser la protagonista, así que serás la exótica’”, declaró en una entrevista con PopSugar.

La actriz, que en estos momentos atraviesa un difícil momento por el cáncer de tiroides que aqueja a su padre, también aseguró haber sufrido todo tipo de acosos en Hollywood. Casada con el productor televisivo Cash Warren, a quien conoció durante el rodaje de las adaptaciones de los cómics de Marvel en 2005 y con quien tuvo a sus tres hijos -Honor (12), Haven (9) y Hayes (3), Alba apuesta hoy a su proyecto empresarial y al cuidado de su familia.

