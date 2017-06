Jennifer Lopez y Alex Rodriguez comparten su estampa más familiar en las redes sociales

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez posan relajados con sus respectivos hijos (c) Instagram

La cantante Jennifer Lopez y el exjugador de béisbol Alex Rodriguez han vuelto a dejar patente que su historia de amor nada tiene de efímera y que ambos van camino de convertirse en una de las parejas más consolidadas de la crónica social.



Y para ello, los dos enamorados solo han necesitado compartir en sus redes sociales una idílica instantánea que les retrata a ellos y a sus respectivos retoños -Max y Emme, fruto del extinto matrimonio de Jennifer con Marc Anthony, así como Ella y Natasha, de la anterior relación del deportista con Cynthia Scurtis- disfrutando en la piscina de las cálidas temperaturas y, sobre todo, de la buena sintonía que existe entre todos ellos.



"¡Feliz domingo de diversión a todos!", reza la escueta descripción con la que la artista neoyorquina ha querido contextualizar una de las imágenes más entrañables que pueblan su perfil de Instagram.



Resulta curioso que la pareja ya no tenga inconveniente alguno a la hora de proyectar su amor en la esfera virtual, además de hacer públicas algunas de las anécdotas más íntimas de su vida cotidiana, cuando en las primeras semanas de su relación ambos hicieron todo lo posible para pasar desapercibidos ante los reporteros, resistiéndose incluso a confirmar el idilio a pesar de lo irrefutable de las pruebas.



En la actualidad, sin embargo, la nueva pareja de moda ya no se esconde del intenso escrutinio mediático que genera su romance y ha apostado por abordar públicamente su envidiable relación desde la naturalidad y el entusiasmo que caracterizarían a cualquier par de enamorados.



Dejando de lado la frecuencia cada vez mayor con la que ambos exhiben su complicidad en la esfera virtual, tanto Jennifer como Alex también se han animado a compartir públicamente algún que otro detalle de su romance en sus diversos encuentros con la prensa, deleitando así a sus seguidores con anécdotas tan llamativas como la que hace referencia a las dotes como bailarín del afamado bateador.



"Una de las cosas que más me gusta de él es que le gusta bailar y que tiene mucho ritmo. Es un gran bailarín, he de decir, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque a mí también me encanta bailar", revelaba Jennifer al programa de televisión 'Today' un día después de que ambos hicieran su primera gran aparición pública como pareja en la pasada gala de la moda del Met.