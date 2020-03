El jefe médico de la AFA, picante contra el Presidente de River: "¿Por qué no cerró su restaurante? Ayer no se podía entrar"

El Coordinador General del Departamento Médico de la AFA, Donato Villani, defendió que se siga jugando al fútbol de Primera División en la Argentina, tras el anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que se suspenden las clases hasta el 31 de marzo.

"El fútbol argentino no tiene que suspenderse. Los futbolistas son chicos jóvenes, bien alimentados, bien entrenados, y que tienen médicos al costado de la cancha", explicó el doctor en el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports.

"La medida más importante es que no vaya el público. No tienen por qué concentrar, sino en una habitación individual. Se suben al micro desinfectado. Llega a un vestuario. No tienen que entrar más que las 25, 30 personas indispensables previamente desinfectadas. Se les enseña las normas. Terminan el partido, se suben a su coche privado y se van a su casa", argumentó el doctor de la selección Argentina en Sudáfrica 2010.

Acerca de la postura de otros países del mundo, en los cuales sus federaciones suspendieron el fútbol, el profesional de la salud dijo: "Al fútbol se juega en 320 países (sic). Somos los que le estamos haciendo casos a los directrices que mandan los ministerios de salud. Denme una explicación lógica de por qué hay que parar el fútbol".

"Las conductas sectoriales y personales, en estos casos, no ayudan, al contrario: producen pánico. Y en estos temas hay que ser muy cautelosos", dijo sobre la decisión de River de no presentarse a jugar frente a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga. En ese sentido, apuntó contra el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio: "¿Por qué no cerró Dashi? Ayer no se podía entrar (ndr: se refería al sábado). ¿Quién le dijo del gobierno que tiene que cerrar el club? Están influenciados por la política". Para defender su posición, dijo que "la AFA suspende la actividad de los torneos infantil y juvenil" ya que ellos pueden ser portadores del virus y afectar al resto de las personas.

Finalmente, sobre la conferencia de prensa brindada por el gobierno para explicar la situación del coronavirus, el profesional contó: "Están demostrando que se están poniendo los pantalones largos. Son los que se juntan con los infectólogos y nos dicen lo que tenemos y no tenemos que hacer", concluyó Tucho.